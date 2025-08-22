He murdered a college student for refusing to marry him, now he will be hanged शादी से इनकार करने पर कॉलेज छात्रा की कर दी थी हत्या, अब फांसी पर झूलेगा, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHe murdered a college student for refusing to marry him, now he will be hanged

शादी से इनकार करने पर कॉलेज छात्रा की कर दी थी हत्या, अब फांसी पर झूलेगा

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जज ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के मुताबिक, अदालत का मानना है कि यह मामला निश्चित रूप से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 10:16 AM
share Share
Follow Us on
शादी से इनकार करने पर कॉलेज छात्रा की कर दी थी हत्या, अब फांसी पर झूलेगा

असम के धेमाजी जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 2021 में एक कॉलेज छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने शादी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद महिला की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि 21 अगस्त 2021 को धेमाजी के मोरधल कॉलेज के कर्मचारी रिंटू सरमा ने धेमाजी में असम राज्य परिवहन निगम (ASTC) बस स्टैंड के पास नंदिता नामक छात्रा पर धारदार हथियार से कई बार वार किए। हमले में नंदिता गंभीर रूप से घायल हो गई और 25 अगस्त को डिब्रूगढ़ के एक निजी नर्सिंग होम में उसकी मृत्यु हो गई।

इस हमले में एक अन्य छात्रा काश्मीना दत्ता और उसके पिता देबा दत्ता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद सरमा ने बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

यह मामला चार साल तक चला। सुनवाई के दौरान, पुलिस ने 400 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 41 गवाहों की जांच की गई।

बुधवार को, जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कल्याणजीत सैकिया ने शर्मा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 326 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 307 (हत्या का प्रयास), और 302 (हत्या) शामिल हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जज ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के मुताबिक, अदालत का मानना है कि यह मामला निश्चित रूप से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। अगर आजीवन कारावास दिया जाता है तो यह अपर्याप्त होगा और न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। इसलिए, जज ने आदेश दिया कि दोषी को धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा दी जाती है और उसे तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

Assam News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।