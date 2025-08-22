शादी से इनकार करने पर कॉलेज छात्रा की कर दी थी हत्या, अब फांसी पर झूलेगा

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जज ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के मुताबिक, अदालत का मानना है कि यह मामला निश्चित रूप से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है।

असम के धेमाजी जिले की एक अदालत ने गुरुवार को 2021 में एक कॉलेज छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने शादी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद महिला की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि 21 अगस्त 2021 को धेमाजी के मोरधल कॉलेज के कर्मचारी रिंटू सरमा ने धेमाजी में असम राज्य परिवहन निगम (ASTC) बस स्टैंड के पास नंदिता नामक छात्रा पर धारदार हथियार से कई बार वार किए। हमले में नंदिता गंभीर रूप से घायल हो गई और 25 अगस्त को डिब्रूगढ़ के एक निजी नर्सिंग होम में उसकी मृत्यु हो गई।

इस हमले में एक अन्य छात्रा काश्मीना दत्ता और उसके पिता देबा दत्ता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद सरमा ने बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

यह मामला चार साल तक चला। सुनवाई के दौरान, पुलिस ने 400 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 41 गवाहों की जांच की गई।

बुधवार को, जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कल्याणजीत सैकिया ने शर्मा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 326 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 307 (हत्या का प्रयास), और 302 (हत्या) शामिल हैं।