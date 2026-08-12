'वो शाह हैं, शहंशाह नही'; कौन होते हैं संसद का एजेंडा तय करने वाले? HM पर क्यों भड़के पवन खेड़ा

20 जुलाई को आरंभ हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बीच शाह ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा और आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा होने ही नहीं देना चाहता।

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है और पूछा है कि वो कौन होते हैं संसद का एजेंडा और कार्यक्रम तय करने वाले। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए खेड़ा ने अमित शाह के बयान पर कहा, "...वे(अमित शाह) अब मुहूर्त तय करेंगे? क्यों? क्या वे 'शहंशाह' हैं? वे केवल अमित शाह हैं, शहंशाह नहीं हैं.... आप कौन होते हैं एजेंडा तय करने वाले या मुहूर्त निकालने वाले? हम पिछले 18 दिन से यहां संघर्ष कर रहे हैं।"

दरअसल, पवन खेड़ा का यह बयान तब आया है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर विपक्षी दल छात्रों से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो जाएं तो वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं ताकि देश की जनता के सामने सब 'दूध का दूध, पानी का पानी' हो जाए, क्योंकि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।

गृह मंत्री का 'भाषण' और 'लेक्चर' सुनने में दिलचस्पी नहीं दूसरी तरफ, विपक्ष ने कहा कि उसे गृह मंत्री का 'भाषण' और 'लेक्चर' सुनने में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ यह बताना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर कथित बर्बरता का आदेश किसने दिया था। बता दें कि बीते 20 जुलाई को आरंभ हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बीच शाह ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा और आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा होने ही नहीं देना चाहता। अमित शाह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से वह नियमित रूप से संसद आ रहे हैं और अपने कक्ष में बैठते हैं, लेकिन विपक्ष दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।

सभी प्रकार से चर्चा के लिए तैयार उन्होंने कहा, '' "लापता, भाग गए, भगोड़े.." इस प्रकार की भाषा भारत के सार्वजनिक जीवन और संसदीय जीवन में अभी-अभी सुनाई पड़ी है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, अपने कक्ष में बैठता हूं। चूंकि संसद भवन में विपक्ष दोनों सदनों में कार्यवाही चलने नहीं दे रहा है, तो कोई जाकर क्या करेगा?'' गृह मंत्री ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार नीट से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों के मुद्दे पर सभी प्रकार से चर्चा के लिए तैयार है, समय तय किया जाए और विपक्ष भी चर्चा के लिए तैयार हो जाए।

अब विपक्ष को तय करना है उन्होंने कहा, ''मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सभी प्रकार के जवाब दूंगा, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि आपने (विपक्ष) चर्चा क्यों नहीं चाही।'' शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को संसद की कार्यवाही चलने देनी चाहिए। उनका कहना था, ''मैं हर चीज का जवाब दूंगा ताकि देश की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।'' गृह मंत्री ने कहा कि अब विपक्ष को तय करना है कि उन्हें चर्चा करनी है या हंगामा करना है।

स्पीकर ओम बिरला को शाह की चिट्ठी बाद में, शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर उनसे नीट प्रश्नपत्र लीक मुद्दे को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर सदन में चर्चा के लिए विपक्ष से बातचीत करने करने का आग्रह किया और कहा कि वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्षी दलों ने गृह मंत्री पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था।