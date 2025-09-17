PM मोदी पर ऐसा क्या बोल गए ट्रंप के खास, फिर पूर्व भारतीय अधिकारी ने दिखाया आईना

पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर पीटर नवारो ने कहा था, 'मुझे नहीं लगता कि मोदी चीन के साथ मंच पर खड़े होकर सहज महसूस कर रहे थे।' हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब उन्होंने भारत के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं।

अमेरिका के वाइट हाउस सलाहकार पीटर नवारो को भारतीय के पूर्व विदेश सचिव ने चीन से संबंधों को लेकर आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि नवारो को भारत और चीन के संबंधों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हाल ही में अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी नेताओं के साथ मंच साझा करने में असहज थे।

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा, 'नहीं पता था कि नवारो दूर से दिमाग पढ़ लेते हैं। उन्हें भारत-चीन के उच्च स्तरीय संबंधों की पूरी तरह जानकारी नहीं है।' उन्होंने कहा, 'मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद शी से 18 बार मुलाकात की है। इनमें द्विपक्षीय दौरे और अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के इतर बैठकें शामिल हैं।'

उन्होंने कहा, 'मोदी 5 बार चीन जा चुके हैं और शी दो बार भारत आ चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुए हैं। आखिरी बार दोनों नेता ब्रिक्स समिट में कजान में मिले थे। इसके बाद एससीओ मीटिंग में मुलाकात हुई। चीन के साथ हमारे क्या मुद्दे हैं, वो हमें पता हैं और उन्हें कैसे संभालना है, ये भी हम जानते हैं। हमारे सैनिक अब भी लद्दाख में लड़ रहे हैं।'

