वह शत-प्रतिशत पाकिस्तानी एजेंट, हिमंत सरमा ने गौरव गोगोई पर फिर साधा निशाना

संक्षेप: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ‘शत-प्रतिशत पाकिस्तानी एजेंट’ हैं। सरमा ने यह बयान गोगोई द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए ‘अयोग्य’ कहे जाने के दो दिन बाद दिया है।

Mon, 3 Nov 2025 10:50 PM भाषा, तेजपुर (असम)
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ‘शत-प्रतिशत पाकिस्तानी एजेंट’ हैं। सरमा ने यह बयान गोगोई द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए ‘अयोग्य’ कहे जाने के दो दिन बाद दिया है। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अगर गोगोई ऐसी टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं तो उन्हें खुशी होगी।

सरमा ने गोगोई के पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ कथित संबंधों के बारे में पूछे जाने पर ने कहा, ‘हां, बिल्कुल 100 प्रतिशत। लोग कभी-कभी दूध में थोड़ा पानी मिला देते हैं, लेकिन गौरव गोगोई का पाकिस्तानी एजेंट के साथ संबंध दूध में थोड़े पानी के मिश्रण जैसा नहीं है, बल्कि यह 100 प्रतिशत दूध जैसा है। इसका मतलब है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह शत-प्रतिशत सही है।’ मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर को आरोप लगाया था कि गोगोई ‘शत-प्रतिशत पाकिस्तानी एजेंट’ हैं, जिन्हें किसी विदेशी ताकत ने भेजा है। इसके एक दिन बाद विपक्षी नेता ने पलटवार करते हुए दावा किया था कि इस तरह की टिप्पणियों से पता चलता है कि शर्मा सरकार के मुखिया के तौर पर पद संभालने के लिए अयोग्य हैं।

सरमा ने यहां एक आधिकारिक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कल, देबब्रत सैकिया (असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष) ने गौरव गोगोई से मामला दर्ज कराने को कहा। अगर वह मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं तो मुझे खुशी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो भी हम जुबिन गर्ग मामले में आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद गौरव गोगोई की गतिविधियों को सार्वजनिक करेंगे। मुख्यमंत्री ने शाम को गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों पर रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है और अब यह उनके पास है।

सीएम ने कहा कि वह रिपोर्ट मेरे पास ही है। अगर मैं अभी रिपोर्ट दे दूंगा, तो लोग कहेंगे कि मैं (जुबिन गर्ग की मौत के मामले के)मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए, मैं मुद्दे को भटकाना नहीं चाहता। एक बार जब हम जुबिन गर्ग मौत मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दें, तब हम अली तौकीर मामले को उठाएंगे। एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के भारत के आंतरिक मामलों में कथित हस्तक्षेप के मामले की जांच की है। शेख के बारे में दावा किया गया था कि उसके गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के साथ संबंध हैं।

असम के मुख्यमंत्री और भाजपा, तेजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सदस्य गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित संबंध को लेकर हमला कर रहे हैं। शर्मा ने दावा किया था कि गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने भारत और पाकिस्तान के बीच 19 बार यात्रा की थी। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया था कि गोगोई ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निमंत्रण पर वहां का दौरा किया था और वहां प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि गोगोई ने पड़ोसी देश की सत्ता के साथ मिलकर काम किया था। सरमा ने यह भी दावा किया कि कोलबर्न पाकिस्तानी जलवायु लॉबी की ओर से विभिन्न वर्गीकृत सरकारी दस्तावेज, मुख्य रूप से खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट, एकत्र कर रही थीं।

क्या बोले गोगोई
गोगोई ने पलटवार करते हुए सरमा के आरोप पर उनकी आलोचना की और राज्य में उभर रहे मुद्दों के कारण उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया था। कांग्रेस सांसद ने यहां तक ​​कहा कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी हास्यास्पद, निराधार, सनक से युक्त और बकवास है। उन्होंने कहा कि सरमा तथ्यों के साथ बात करने के बजाय ‘आईटी सेल ट्रोल’ की तरह व्यवहार कर रहे हैं।

