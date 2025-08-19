He doesnt play game in politics PM Modi say while introducing CP Radhakrishnan ये राजनीति में खेल नहीं करते, सीपी राधाकृष्णन के परिचय में क्या बोले पीएम मोदी, India News in Hindi - Hindustan
ये राजनीति में खेल नहीं करते, सीपी राधाकृष्णन के परिचय में क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए कहा कि वह  जमीनी व्यक्ति हैं और राजनीति में खेल नहीं करते हैं। उनकी यह टिप्पणी पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ से जोड़कर देखी जा रही है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 12:46 PM
एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सभी नेताओं से रूबरू करवाया। प्रधानमंत्री ने राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक मीनी नेता हैं। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आने वाले बेहद सहज व्यक्ति हैं। वह राजनीति में खेल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का यह बयान जगदीप धनखड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा था कि बीजेपी से अनबन के चलते ही उन्होंने यह कदम उठाया।

एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है जबकि इंडिया गठबंधन अभी मंथन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एनडीए की बैठक में राधाकृष्णन के नाम पर सहमति बन गई है। अब राधाकृष्णन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बात दें कि एनडीए को लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि राधाकृष्णन की ही जीत होगी। राजनाथ सिंह ने राधाकृष्णन को लेकर विपक्ष से भी बात की है। हालांकि संकेत यही हैं कि इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारेगा।

पीएम मोदी ने यहां संसद भवन के सभागार में आयोजित राजग सांसदों की एक बैठक में सभी विपक्षी दलों से श्री राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगते हुए उन्हें सर्वसम्मति से चुनने की अपील की। इसमें राजग के सभी घटक दलों के सांसदों को बुलाया गया था। राजग ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। इस संबंध में सोमवार देर शाम केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर एक अहम बैठक हुई और उसमें तय हुआ कि राधाकृष्णन बुधवार को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे।