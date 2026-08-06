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बीमा लेने के एक महीने बाद पति की मौत, कंपनी ने खारिज किया क्लेम; अब पत्नी को मिले 76 लाख रुपये

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
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पति की कोविड से मौत के बाद HDFC लाइफ ने क्लेम खारिज कर दिया था। तेलंगाना कंज्यूमर कमिशन ने कंपनी की मनमानी पर रोक लगाते हुए विधवा महिला को 76 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

कोविड से गई पति की जान, इंश्योरेंस कंपनी ने मोड़ा मुंह; तेलंगाना कंज्यूमर कमिशन का बड़ा फैसला
कोविड से गई पति की जान, इंश्योरेंस कंपनी ने मोड़ा मुंह; तेलंगाना कंज्यूमर कमिशन का बड़ा फैसला

तेलंगाना कंज्यूमर कमिशन ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है। कमिशन ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह उस विधवा महिला को 76 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करे, जिसके पति की कोविड-19 से मौत होने के बाद कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?

महिला के मुताबिक, उनके पति ने 30 मार्च 2021 को HDFC बैंक से 55 लाख रुपये का होम लोन लिया था। लोन के साथ ही उन्होंने मास्टर पॉलिसी के तहत HDFC लाइफ से एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी। इसके लिए उनके लोन अकाउंट से 81,053 रुपये प्रीमियम के तौर पर काटे गए थे।

पॉलिसी लेने के कुछ ही समय बाद, 14 मई 2021 को महिला के पति का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। पॉलिसी में नॉमिनी होने के नाते महिला ने बैंक को जानकारी दी और डेथ सर्टिफिकेट समेत क्लेम से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए।

महिला के वकील के. मधु शर्मा के अनुसार, लगातार अनुरोध और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद इंश्योरेंस कंपनी ने सालों तक मामले को अटकाए रखा और बाद में मनमाने ढंग से क्लेम खारिज कर दिया।

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इंश्योरेंस कंपनी ने दी ये दलीलें

HDFC लाइफ इंश्योरेंस की ओर से पेश वकील ए. सुरेश बाबू ने कमिशन के सामने कई तर्क रखे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में कोविड-19 कवर नहीं था और इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम भी नहीं दिया गया था। मृतक ने पॉलिसी लेते समय अपने स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियां (टाइप-2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर) छिपाई थीं। कंपनी के मुताबिक, यह इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन है, इसलिए क्लेम खारिज करने योग्य है। कंपनी ने यह भी दलील दी कि यह घटना 2021 की है, इसलिए शिकायत तय समय सीमा बीत जाने के बाद दर्ज कराई गई है।

कमिशन ने क्या कहा?

तेलंगाना कंज्यूमर कमिशन के अध्यक्ष मामिदी क्रिस्टोफर और सदस्य एस. संध्या रानी व के. वेंकटेश्वरलू ने 14 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड से यह जरूर पता चलता है कि पॉलिसी जारी होने से पहले मृतक को डायबिटीज और हाइपरटेंशन था। हालांकि, केवल डायबिटीज या हाइपरटेंशन होने के आधार पर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी यह साबित करने में पूरी तरह विफल रही कि मृतक ने जानबूझकर या धोखाधड़ी के इरादे से अपनी बीमारियों को छिपाया था।

कमिशन ने कंपनी के रवैये को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 'सेवा में कोताही' माना। चूंकि, मामले में HDFC बैंक की कोई स्वतंत्र गलती साबित नहीं हुई, इसलिए बैंक के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया गया।

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अब कंपनी को कितना करना होगा भुगतान?

कमिशन ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस को निर्देश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर महिला को ये राशियों का भुगतान करे-

75.31 लाख रुपये: ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम की रकम।

75,000 रुपये: मानसिक परेशानी, कठिनाई और सेवा में कोताही के लिए मुआवजे के तौर पर।

25,000 रुपये: मुकदमे के खर्च के रूप में।

इस प्रकार, महिला को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कुल मिलाकर 76 लाख रुपये से ज्यादा की रकम मिलेगी।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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