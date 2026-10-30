सोमनाथ मंदिर के पास नहीं बिकेगा नॉनवेज, हाई कोर्ट ने कुछ ही घंटे में पलट दिया फैसला
गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आस-पास नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में डबल बेंच जज ने, सिंगल बेंच जज द्वारा इस संबंध में दिए गए आदेश को पलटते हुए अपना फैसला सुनाया।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आस-पास नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। यह फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में डबल बेंच जज ने, सिंगल बेंच जज द्वारा इस संबंध में दिए गए आदेश को पलटते हुए अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस मनाश रंजन पाठक और जस्टिस निर्जर देसाई की एक डिवीजन बेंच ने जस्टिस निशा ठाकोर के फैसले को रोक लगा दी। बेंच ने गुजरात सरकार द्वारा दायर अर्जेंट अपील के बाद यह फैसला सुनाया। साथ ही निर्देश दिया कि डीएम द्वारा नॉनवेज पर बिक्री पर लगाई गई रोक की अधिसूचना जारी रहेगी। डिवीजन बेंच में मामले की अगली सुनवाई अब 26 दिसंबर को होगी।
जारी रहेगा डीएम का नोटिफिकेशन
डबल बेंच ने कहा कि 10 अगस्त 2026 का नोटिफिकेशन, जो सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे में और क्षेत्र के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले छह विशेष रास्तों पर मांसाहारी भोजन की तैयारी, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाता है, वह जारी रहेगा। इससे पहले दिन की शुरुआत में, जस्टिस ठाकरो ने, गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास के होटलों और रेस्टोरेंट्स के मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं को मंजूरी दी। साथ ही डीएम के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। इस नोटिफिकेशन के जरिए डीएम ने विशेष तीर्थयात्रा मार्गों पर मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगाई थी।
सरकार ने क्या कहा
होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि ये प्रतिबंध उनके कानूनी व्यवसाय करने और अपनी आजीविका कमाने के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। राज्य सरकार ने यह कहते हुए जवाब दिया कि व्यवसाय करने की संवैधानिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को हर जगह हर प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि करने की छूट है, चाहे उस जगह का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व कुछ भी हो। सरकार ने कहा कि सोमनाथ कोई आम कॉमर्शियल शहर नहीं है बल्कि लाखों हिंदुओं के लिए इसकी आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें होटल बंद करने के लिए मजबूर किया। याचिकाकर्ताओं के वकील असरार मंसूरी ने कहा कि एक याचिकाकर्ता को पुलिस चौकी में इस आशय का इकबालिया बयान देने के लिए मजबूर किया गया कि वह भविष्य में मांसाहारी भोजन नहीं बेचेगा। केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थों का कारोबार करेगा।
सोमनाथ नगर के छह क्षेत्रों में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे और धार्मिक महत्व वाले अन्य क्षेत्र शामिल हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाएं आहत न हों।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।