मैंने तो अपना काम किया है, आर्यन खान के शो में 'समीर वानखेड़े' की एंट्री पर ऐक्टर ने क्या कहा

आर्यन खान के नेटफ्लिक्स के शो बैड्स ऑफ बॉलिवुड में दिखाए गए नारकोटिक्स अधिकारी को समीर वानखेड़े से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं ऐक्टर का कहा है कि उसने केवल अपना काम किया है।

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का 'बैड्स ऑफ बॉलिवुड' शो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज के बाद इसे खूब पसंद किया। कई लोगों को आर्यन खान का यह शो पसंद नहीं आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने कहा कि आर्यन, शाहरुख और नेटफ्लिक्स ने यह शो केवल दूसरों की बेइज्जती करने के लिए शुरू किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने वानखेड़े की याचिका पर पिछले सप्ताह सुनवाई भी की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस शो में नारकोटिक्स अधिकारी की भूमिका करने वाले ऐक्टर का कहना है कि उन्हें जो काम डायरेक्टर ने दिया, वही उन्होंने किया है।

अधिकारी की भूमिका करने वाले ऐक्टर आशीष कुमार को सादी वर्दी में दिखाया जाता है। आशीष कुमार ने जब अपना नया इन्स्टाग्राम अकाउंट बनाया और लोगों को इसके बारे में बताया तो लोगों ने खूब प्रतिक्रियाएं दीं। बहुत सारे लोगों ने आशीष की तारीफ करते हुए कहा कि आपका रोल भले ही छोटा हो लेकिन आप इस शो की जान हो।

एक यूजर ने लिखा, भाई वो आपको ढूंढ रहा है। इसपर आशीष पूछते हैं, कौन ढूंढ रहा है। यूजर ने जवाब दिया, जिसका आपने रोल किया है। इसके बाद आशीष लाफिंग इमोजी से जवाब देते हैं। एक यूजर ने कहा, आपने तो समीर वानखेड़े की फील्डिंग सेट कर दी। बैड्स ऑफ बॉलिवुड में दिखाया गया कि बॉलिवुड प्रड्यूसर की एक पार्टी में अधिकारी पहुंचता है और ऐसे शख्स को गिरफ्तार करता है जिसने ड्रग्स नहीं ली है। समीर वानखेड़े ने कहा कि उनके कैरेक्टर का इस्तेमाल केवल एजेंसियों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।