हेट स्पीच और हेट क्राइम पर लगाम का इंतजाम, इस राज्य में पास हुआ बिल; क्या है खास

प्रदेश में हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने खास कदम उठाया है। इसके लिए विधानसभा में बिल पारित हो गया है। इस दौरान भाजपा विधायकों ने काफी हंगामा किया। राज्य विधानसभा में हेट स्पीच विधेयक पर बोलते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहाकि हेट क्राइम के अपराधी को कम से एक साल की एक साल की जेल होगी। यह सजा सात साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति बार-बार अपराध करता है (दो या तीन बार), तो सजा को बढ़ाकर दो साल और जुर्माना एक लाख रुपए कर दिया जाएगा।



इसके साथ ही कर्नाटक के गृहमंत्री ने एक संशोधन की तरफ भी ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि पहले यह कहा गया था कि सजा की अवधि दस साल तक हो सकती है। मैं इसे हटा रहा हूं। सात साल पर्याप्त हैं। हमें इसे कानूनी ढांचे के भीतर विचार करना होगा। इसलिए, दस साल तक बढ़ाई जाने वाली शर्त को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहाकि मैं इस संशोधन को सदन की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करूंगा।



मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को चार दिसंबर को मंजूरी दी थी और 10 दिसंबर को गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने इसे सदन में पेश किया था। विधेयक के अनुसार, ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, जो किसी भी पूर्वाग्रहपूर्ण हित को पूरा करने के लिए जीवित या मृत व्यक्ति, वर्ग या व्यक्तियों या समुदाय के समूह के खिलाफ चोट, असामंजस्य या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से बोले गए या लिखित शब्दों में या संकेतों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित की जाती है, वह घृणास्पद भाषण है।