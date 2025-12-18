Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHate Speech and Hate Crimes Prevention Bill passes in Karnataka Legislative Assembly
हेट स्पीच और हेट क्राइम पर लगाम का इंतजाम, इस राज्य में पास हुआ बिल; क्या है खास

हेट स्पीच और हेट क्राइम पर लगाम का इंतजाम, इस राज्य में पास हुआ बिल; क्या है खास

संक्षेप:

हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने खास कदम उठाया है। इसके लिए विधानसभा में बिल पारित हो गया है।

Dec 18, 2025 03:01 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
share Share
Follow Us on

प्रदेश में हेट स्पीच और हेट क्राइम को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने खास कदम उठाया है। इसके लिए विधानसभा में बिल पारित हो गया है। इस दौरान भाजपा विधायकों ने काफी हंगामा किया। राज्य विधानसभा में हेट स्पीच विधेयक पर बोलते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहाकि हेट क्राइम के अपराधी को कम से एक साल की एक साल की जेल होगी। यह सजा सात साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति बार-बार अपराध करता है (दो या तीन बार), तो सजा को बढ़ाकर दो साल और जुर्माना एक लाख रुपए कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही कर्नाटक के गृहमंत्री ने एक संशोधन की तरफ भी ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि पहले यह कहा गया था कि सजा की अवधि दस साल तक हो सकती है। मैं इसे हटा रहा हूं। सात साल पर्याप्त हैं। हमें इसे कानूनी ढांचे के भीतर विचार करना होगा। इसलिए, दस साल तक बढ़ाई जाने वाली शर्त को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहाकि मैं इस संशोधन को सदन की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करूंगा।

मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को चार दिसंबर को मंजूरी दी थी और 10 दिसंबर को गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने इसे सदन में पेश किया था। विधेयक के अनुसार, ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, जो किसी भी पूर्वाग्रहपूर्ण हित को पूरा करने के लिए जीवित या मृत व्यक्ति, वर्ग या व्यक्तियों या समुदाय के समूह के खिलाफ चोट, असामंजस्य या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से बोले गए या लिखित शब्दों में या संकेतों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित की जाती है, वह घृणास्पद भाषण है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चर्चा के दौरान शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने कहा कि तटीय कर्नाटक नफरत भरे भाषण और नफरत अपराध के कारण जल रहा है। क्षेत्र के भाजपा विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई और फिर सदन में आसन के समीप आ गए। अन्य भाजपा विधायकों ने भी उनका अनुसरण किया। विधानसभा ने हंगामे के बीच विधेयक पारित कर दिया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Karnataka Karnataka News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।