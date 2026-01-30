तिरुपति लड्डू मामले में SIT ने दे दी क्लीनचिट? TTD के चेयरमैन ने किया बड़ा दावा

संक्षेप: तिरुपति लड्डू मामले की फाइनल चार्जशीट एसआईटी ने फाइल की है। वाईएसआरसीपी का दावा है कि इस जार्जशीट में उसे क्लीनचिट दी गई है। जबकि टीटीडी के चेयरमैन ने कहा कि YSRCP झूठ बोल रही है।

तिरुपति में लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी के विवाद पर टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) के अध्यक्ष बीआर नायडू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में क्लीन चिट मिलने की झूठी जानकारी दी जा रही है। यह केवल श्रद्धालुओं को भरमाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के इतने पवित्र मंदिर में इस तरह का मिलावटी प्रसाद बांटकर उनकी भावनओं के साथ खिलवाड़ किया गया था और इसके लिए किसी को क्लीनचिट नहीं मिली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मीडिया से बात करते हुए बीआर नायडू ने कहा कि वाईएसआरसीपी की सरकार के दौरान मिलावटी घी से ही लड्डू प्रसाद तैयार किया जाता था। अब लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि मिलावटी घी को लेकर क्लीन चिट मिल गई है जो कि पूरी तरह से गलत है। एसआईटी की चार्जशीट में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि लड्डू में मिलावटी घी का प्रयोग किया गया था और कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया और ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो कि योग्य ही नहीं थे।

उन्होंने कहा, जिस कंपनी के पास एक भी गाय नहीं है, दुग्ध उत्पादन का कोई जरिया नहीं है और शुद्ध घी बनाने की क्षमता ही नहीं है, उसे ठेका दे दिया गया। इसके बाद टीटीडी ने कंपनी से 60 लाख किलो घी जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपये थी, खरीदा। नेशनल डेयरी डिवेलपमेंट बोल्ड की जांच में पता चला कि इसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। बीआर नायडू ने कहा कि इस मिलावटी घी से करीब 20 करोड़ श्रीवरी लड्डू बनाए गए। यह देश में अशुद्धीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एक लापरवाही नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी। इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है।

एसआईटी में थी चर्बी वाली बात? बता दें कि एसआईटी ने अपनी फाइनल चार्जशीच कोर्ट में फाइल की है और दावा किया गया है कि इसमें जानवरों की चर्बी की बात नहीं कही गई है। इसके बाद वाईएसआरसीपी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नाडयूड और डिप्टी सीएम पवन कल्याण को घेरा है। उनका कहना है कि दोनों मिलकर हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। दावा किया गया कि फाइनल चार्जशीट में कहा गया है कि घी बनाने के लिए पाम तेल, पाम कर्नेल तेल और केमिकल एडिटिव्स का इस्तमाल किया गया था लेकिन इसमें जानवरों की चर्बी नहीं थी।