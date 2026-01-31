क्या बजट संसद में पेश होने से पहले टेलीग्राम पर लीक हो गया? वायरल दावे का फैक्ट चेक
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेलीग्राम चैनल्स पर हाल ही में कुछ इमेजेस तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि यूनियन बजट 2026-27 की स्कैन्ड कॉपी लीक हो गई है। इन इमेजेस को बजट दस्तावेज का फ्रंट पेज दिखाया गया है, जिस पर वर्ष 2026-27 लिखा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की ऑफिशियल फैक्ट चेक यूनिट ने इन दावों की तुरंत जांच की और बताया कि ये इमेजेस पूरी तरह फेक और मिसलीडिंग हैं। कोई भी आधिकारिक बजट दस्तावेज लीक नहीं हुआ है। PIB ने स्पष्ट किया कि ऐसी अफवाहें जनता में अनावश्यक घबराहट फैला सकती हैं और सरकारी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। यह घटना बजट सत्र से पहले मिसइनफॉर्मेशन के बढ़ते ट्रेंड को दर्शाती है, जहां अक्सर पुरानी या एडिटेड सामग्री को नए बजट से जोड़कर प्रचारित किया जाता है।
पीआईबी फैक्ट चेक की जांच के अनुसार, वायरल इमेजेस में से एक यूनियन बजट 2025-26 की मूल इमेज है, जिसमें फ्रंट पेज पर वर्ष को डिजिटली एडिट करके 2025-26 से बदलकर 2026-27 कर दिया गया है। दूसरी इमेज बिल्कुल ही फेक है, जिसे डिजिटल टूल्स से पूरी तरह से बनाया गया है और यह किसी भी पिछले या वर्तमान यूनियन बजट दस्तावेज से मेल नहीं खाती। PIB ने इन इमेजेस की तुलना आधिकारिक बजट दस्तावेजों से की और डिजिटल मैनिपुलेशन के साफ सबूत पाए, जैसे फॉन्ट, लेआउट और अन्य डिटेल्स में खामियां। यह स्पष्ट करता है कि कोई आधिकारिक लीक नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से जानबूझकर या गलतफहमी से फैलाई गई अफवाह है।
जनता को सतर्क रहने की सलाह
PIB ने सभी नागरिकों को चेतावनी दी है कि अनवेरिफाइड इमेजेस, क्लेम्स या टेलीग्राम चैनल्स से आई जानकारी को फॉरवर्ड या विश्वास न करें, क्योंकि इससे पब्लिक में गलत धारणा बन सकती है और वित्तीय बाजारों पर भी असर पड़ सकता है। असली यूनियन बजट 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किया जाएगा। विश्वसनीय जानकारी के लिए केवल PIB की आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी पोर्टल india.gov.in या आधिकारिक X हैंडल्स का सहारा लें। फैक्ट चेकिंग की आदत अपनाकर हम मिसइनफॉर्मेशन से लड़ सकते हैं।