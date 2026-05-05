क्या कांग्रेस 'नई मुस्लिम लीग' बन गई है? पीएम मोदी के बाद अपने ही पुराने साथी ने किया हमला
अब तक भाजपा द्वारा कांग्रेस पर मुस्लिम हितैशी होने का आरोप लगता था, लेकिन इस बार ये हमला कांग्रेस के पुराने अलायंस की तरफ से किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है- “क्या कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है?”
असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर AIUDF के प्रेसिडेंट बदरुद्दीन अजमल ने रिएक्शन देते हुए कहा- "कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है।" ऐसी ही चेतावनी 2014 के आम चुनाव में भाजपा से बुरी तरह हारने के बाद एक इंटरनल रिपोर्ट के रूप में भी सामने आई थी। अब तक भाजपा द्वारा कांग्रेस पर मुस्लिम हितैशी होने का आरोप लगता था, लेकिन इस बार ये हमला कांग्रेस के पुराने अलायंस की तरफ से किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है- “क्या कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है?”
पुराना साथी बोला- कांग्रेस 'मुस्लिम लीग' बन गई
कांग्रेस पर "कम्युनल पार्टी" होने का हमला इस बार BJP की तरफ से नहीं, बल्कि उसके पुराने साथी AIUDF की तरफ से आया है। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए AIUDF के प्रेसिडेंट बदरुद्दीन अजमल ने सोमवार को कहा, "कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है।" अजमल ने कहा, "अब कांग्रेस असम में यह खत्म हो गई है। इस बात का अफसोस है कि पार्टी 'मुस्लिम लीग' बन गई है।"
सबसे पहले चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस ने असम और पश्चिम बंगाल में 390 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। 21 जीते हैं, जिनमें 20 मुस्लिम हैं। केरल में कांग्रेस की अगुआई वाला अलायंस सरकार बनाने वाला है। इसकी मुख्य सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) है।
पीएम मोदी भी मुस्लिम लीग कहकर बोल चुके हमला
चुनावी रैलियों में भाजपा लगातार कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को खुश करने वाली पार्टी कहती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे BJP नेताओं ने भी पहले कांग्रेस पर "मुस्लिम लीग" कहकर हमला किया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) नहीं रही, बल्कि 'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस' (MMC) बन गई है।
चुनावों में ऐसा कई बार देखा भी गया। क्योंकि, एक तरफ भाजपा ने हिंदू वोटरों को इकट्ठा करने पर दोगुना जोर दिया है, तो वहीं कांग्रेस मुस्लिम वोटरों की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक गई है। ऐसा कहने के कई आधार दिखाई पड़ते हैं, जो चुनाव में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारने और जीतने के नंबर गेम में झलकते हैं।
एक नजर इन आंकड़ों पर भी डालिए
- असम में कांग्रेस का चुनाव से पहले अलायंस था। उसने 126 में से 99 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सिर्फ 19 सीटें जीतीं, जिसमें 18 मुस्लिम शामिल हैं।
- पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 292 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 जीतीं। दोनों MLA मुस्लिम हैं।
- केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) 140 में से 102 सीटों के साथ पावर में आई। 35 मुस्लिम MLA जीते। इनमें से 22 IUML के हैं, जो एक मुस्लिम पार्टी है और कांग्रेस की अहम सहयोगी है। कांग्रेस के 63 MLA में से 8 मुस्लिम हैं।
- तमिलनाडु में कांग्रेस ने DMK की जूनियर सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ा था। यहां उसने 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। 2 सीटें जीतीं, जिसमें 1 मुस्लिम है।
- इंडिया टुडे टीवी के हिमांशु मिश्रा के मुताबिक, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 63 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। ये TMC के 47 मुसलमानों को टिकट देने से ज़्यादा है।
- केरल और असम में, कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा खड़े किए गए मुस्लिम उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 80% से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उनके द्वारा खड़े किए गए 10 में से 8 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं।
2014 की लोकसभा हार के बाद मिली थी चेतावनी, लेकिन…
बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस को "मुस्लिम लीग" क्यों कह रहे हैं, इसकी एक वजह है। लेकिन यह उस पार्टी के लिए बहुत खतरनाक है, जो खुद को पूरी तरह से सेक्युलर बताती है। कांग्रेस को 12 साल पहले ही चेतावनी दी गई थी। कांग्रेस की एक रिपोर्ट में उसे माइनॉरिटी से करीबी की चेतावनी दी गई थी।
पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और पुराने कांग्रेस लीडर एके एंटनी ने 2014 में कहा था- अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कांग्रेस की कथित करीबी ने उसकी सेक्युलर पहचान पर शक पैदा किया है। यह कमेटी 2014 के आम इलेक्शन में कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस की जांच करने के लिए बनाई गई थी। उस समय मिली चेतावनी के बावजूद कांग्रेस की छवि में कोई सुधार नहीं हो पाया।
आज, एंटनी की चेतावनी सच होती दिख रही है। AIUDF कांग्रेस को "मुस्लिम लीग" कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे BJP नेताओं ने भी पहले कांग्रेस पर "मुस्लिम लीग" कहकर हमला किया था। यह चिंता की बात होनी चाहिए कि सेक्युलर का तमगा थामकर चलने वाली कांग्रेस जाने-अनजाने तेजी से बढ़ते पोलराइज्ड पॉलिटिकल माहौल में फंस गई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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