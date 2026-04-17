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देहरादून में स्टेज पर गाली देने पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने मांगी माफी, बोले-धमकी से परेशान

Apr 17, 2026 04:55 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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मासूम शर्मा ने कहा कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं। मुझे लगता है, मंच से मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लोग बातें करते हैं, लेकिन पीछे की सच्चाई नहीं जानते। जहां एफआईआर हुई है, वहां फिजिकली भी जाऊंगा।

देहरादून में स्टेज पर गाली देने पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने मांगी माफी, बोले-धमकी से परेशान

देहरादून में शो के स्टेज से गालियां देने पर मुसीबत में घिरे हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने माफी मांग ली है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में अपनी फिल्म की प्रमोशन करने पहुंचे सिंगर मासूम शर्मा से जब पत्रकारों ने देहरादून विवाद पर सवाल पूछे तो वह बिफर गए। उन्होंने कहा कि उल्टे सीधे सवाल मत पूछो। देहरादून विवाद पर मैं माफी मांगता हूं। अमेरिका में मेरे भाई को एक गैंगस्टर का फोन आया था, जिसमें उन्हें धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने कहा था कि मासूम का 20-25 करोड़ का बीमा करवा लो, उसके बच्चे पल जाएंगे। यह आज देहरादून से वापस नहीं जाएगा। इस धमकी से उनका परिवार काफी डर गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दिमाग ठीक नहीं था। जिन लोगों ने धमकी दी, वे मेरे शो में मौजूद थे। मैंने हरियाणा राज्य महिला आयोग को अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन व्यस्तता के चलते मैं आयोग के दफ्तर में पेश नहीं हो सकूंगा।

मुझे धमकी देने वाला बीजेपी के कई मंचों पर दिखा

मासूम शर्मा ने कहा कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं। मुझे लगता है, मंच से मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लोग बातें करते हैं, लेकिन पीछे की सच्चाई नहीं जानते। जहां एफआईआर हुई है, वहां फिजिकली भी जाऊंगा। जिसने मुझे धमकी दी है, वो बीजेपी के कई मंचों पर दिखाई दिया है। हालांकि वो कोई नेता नहीं है। मैने दो अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। ये एक ईगो का मामला है, वो मेरा जानकार है। उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई होगी।

चंडीगढ़ में पत्रकारों पर भड़के

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा अपनी फिल्म लाइसेंस का प्रमोशन करने चंडीगढ़ आए थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे जुड़े विवादों पर सवालों की झड़ी लगा दी। पहले मासूम शर्मा सवालों का जवाब देते नजर आए, अचानक से वो सवालों को लेकर भड़क गए। उन्होंने एक पत्रकार को कहा कि आपको किस ने भेजा है? इस पर पत्रकारों ने मासूम शर्मा को घेर लिया और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठाए तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी मानसिक दबाव में हूं, परेशान हूं, जिसकी वजह से ये हुआ है।

देहरादून में केस दर्ज, महिला आयोग के आगे कल पेशी

देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह में मासूम शर्मा ने स्टेज से गालियाँ दी थी। सत्यम शिवम छात्र संगठन के छात्र प्रतिनिधि प्रांचल नौनी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। हरियाणा के भिवानी के एडवोकेट अशोक आर्य ने भी बहल थाने में मासूम के खिलाफ शिकायत दी थी। वहीं, हरियाणा महिला आयोग ने सिंगर को 18 अप्रैल को पंचकूला स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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