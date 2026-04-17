देहरादून में स्टेज पर गाली देने पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने मांगी माफी, बोले-धमकी से परेशान
मासूम शर्मा ने कहा कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं। मुझे लगता है, मंच से मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लोग बातें करते हैं, लेकिन पीछे की सच्चाई नहीं जानते। जहां एफआईआर हुई है, वहां फिजिकली भी जाऊंगा।
देहरादून में शो के स्टेज से गालियां देने पर मुसीबत में घिरे हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने माफी मांग ली है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में अपनी फिल्म की प्रमोशन करने पहुंचे सिंगर मासूम शर्मा से जब पत्रकारों ने देहरादून विवाद पर सवाल पूछे तो वह बिफर गए। उन्होंने कहा कि उल्टे सीधे सवाल मत पूछो। देहरादून विवाद पर मैं माफी मांगता हूं। अमेरिका में मेरे भाई को एक गैंगस्टर का फोन आया था, जिसमें उन्हें धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने कहा था कि मासूम का 20-25 करोड़ का बीमा करवा लो, उसके बच्चे पल जाएंगे। यह आज देहरादून से वापस नहीं जाएगा। इस धमकी से उनका परिवार काफी डर गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दिमाग ठीक नहीं था। जिन लोगों ने धमकी दी, वे मेरे शो में मौजूद थे। मैंने हरियाणा राज्य महिला आयोग को अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन व्यस्तता के चलते मैं आयोग के दफ्तर में पेश नहीं हो सकूंगा।
मुझे धमकी देने वाला बीजेपी के कई मंचों पर दिखा
मासूम शर्मा ने कहा कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं। मुझे लगता है, मंच से मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लोग बातें करते हैं, लेकिन पीछे की सच्चाई नहीं जानते। जहां एफआईआर हुई है, वहां फिजिकली भी जाऊंगा। जिसने मुझे धमकी दी है, वो बीजेपी के कई मंचों पर दिखाई दिया है। हालांकि वो कोई नेता नहीं है। मैने दो अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। ये एक ईगो का मामला है, वो मेरा जानकार है। उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई होगी।
चंडीगढ़ में पत्रकारों पर भड़के
हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा अपनी फिल्म लाइसेंस का प्रमोशन करने चंडीगढ़ आए थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे जुड़े विवादों पर सवालों की झड़ी लगा दी। पहले मासूम शर्मा सवालों का जवाब देते नजर आए, अचानक से वो सवालों को लेकर भड़क गए। उन्होंने एक पत्रकार को कहा कि आपको किस ने भेजा है? इस पर पत्रकारों ने मासूम शर्मा को घेर लिया और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठाए तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी मानसिक दबाव में हूं, परेशान हूं, जिसकी वजह से ये हुआ है।
देहरादून में केस दर्ज, महिला आयोग के आगे कल पेशी
देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह में मासूम शर्मा ने स्टेज से गालियाँ दी थी। सत्यम शिवम छात्र संगठन के छात्र प्रतिनिधि प्रांचल नौनी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। हरियाणा के भिवानी के एडवोकेट अशोक आर्य ने भी बहल थाने में मासूम के खिलाफ शिकायत दी थी। वहीं, हरियाणा महिला आयोग ने सिंगर को 18 अप्रैल को पंचकूला स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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