वृद्धाश्रम में गुजरे आखिरी दिन, वीडियो कॉल पर अंतिम दर्शन...अब तेरहवीं पर नहीं आईं बेटियां
हरियाणा के सोनीपत में रविवार को कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की तेरहवीं की रस्में पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न हुईं। हवन-यज्ञ हुआ, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए और प्रसाद बांटा गया, लेकिन उनकी तीनों बेटियां एक बार फिर कार्यक्रम में नजर नहीं आईं।
हरियाणा के सोनीपत से जो खबर आई है, उससे सवाल खड़ा होता है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। तीन बच्चों को पिता कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की तेरहवीं की रस्में रविवार को शहर के गीता मंदिर में पूरी श्रद्धा और पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुईं। इस अवसर पर हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए तथा कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। लेकिन इस पूरे आयोजन में एक बार फिर उनकी बेटियां नजर नहीं आईं। दाह संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन और अब तेरहवीं तक उनकी अनुपस्थिति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।
दरअसल, गीता मंदिर में सुबह से ही तेरहवीं के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मंदिर परिसर में शिवचरण गुप्ता की बड़ी तस्वीर लगाई गई थी। स्थानीय निवासियों, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं और कुछ स्थानीय नेताओं ने पहुंचकर तस्वीर पर फूल चढ़ाए तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन-यज्ञ किया गया। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु के तेरहवें दिन की सभी आवश्यक रस्में पूरी की गईं। कार्यक्रम के अंत में तैयार किए गए प्रसाद को सभी उपस्थित लोगों में बांटा गया। पूरे आयोजन में शांति और गरिमा का माहौल बना रहा, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य की गैरमौजूदगी साफ नजर आ रही थी।
वृद्धाश्रम के संचालक ने क्या कहा?
वृद्धाश्रम चलाने वाले आनंद कुमार ने कार्यक्रम के बाद जानकारी देते हुए बताया कि शिवचरण गुप्ता की अंतिम क्रियाएं पूरी तरह हिंदू रीति-रिवाज के अनुरूप संपन्न कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों से पहले ही बातचीत हो चुकी थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया था। आनंद कुमार के अनुसार, दाह संस्कार के समय बेटियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की थी, जबकि अस्थि विसर्जन के दौरान भी व्हाट्सऐप पर संपर्क साधा गया था। अब तेरहवीं के अवसर पर भी वे मौजूद नहीं रहीं।
भाई को नहीं पता था कि जिंदा हैं
गौरतलब है कि सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की मृत्यु के बाद उनकी तीनों बेटियां अंतिम संस्कार से लेकर अब तक की किसी भी रस्म में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हुईं। हरिद्वार में उनकी अस्थियों का विसर्जन उनके बड़े भाई महेंद्र गुप्ता ने किया था। महेंद्र गुप्ता को करीब दस वर्षों से अपने भाई के जीवित होने की कोई जानकारी नहीं थी। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान उन्होंने शिवचरण की मृत्यु मान ली थी और उसी के अनुसार शोक मनाया था। कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जब उन्हें सच्चाई का पता चला कि भाई अभी भी जीवित हैं और सोनीपत के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो वे हरिद्वार पहुंचकर अस्थि विसर्जन की रस्म निभाने आए।
बाद में जब बेटियों से दोबारा बातचीत हुई तो बड़ी बेटी ने कहा कि पिता से उन्हें बहुत स्नेह और प्यार था, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर तबीयत ठीक होती तो वे स्वयं हरिद्वार पहुंचतीं। बेटियों ने अंतिम रस्मों की पूरी जिम्मेदारी वृद्धाश्रम प्रबंधन को सौंप दी थी। ऐसे में भाई महेंद्र गुप्ता और स्थानीय समाजसेवियों ने मिलकर दाह संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन तथा तेरहवीं तक की सभी परंपरागत रस्में निभाईं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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