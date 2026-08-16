वृद्धाश्रम में गुजरे आखिरी दिन, वीडियो कॉल पर अंतिम दर्शन...अब तेरहवीं पर नहीं आईं बेटियां

हरियाणा के सोनीपत में रविवार को कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की तेरहवीं की रस्में पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न हुईं। हवन-यज्ञ हुआ, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए और प्रसाद बांटा गया, लेकिन उनकी तीनों बेटियां एक बार फिर कार्यक्रम में नजर नहीं आईं।

हरियाणा के सोनीपत से जो खबर आई है, उससे सवाल खड़ा होता है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। तीन बच्चों को पिता कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की तेरहवीं की रस्में रविवार को शहर के गीता मंदिर में पूरी श्रद्धा और पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुईं। इस अवसर पर हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए तथा कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। लेकिन इस पूरे आयोजन में एक बार फिर उनकी बेटियां नजर नहीं आईं। दाह संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन और अब तेरहवीं तक उनकी अनुपस्थिति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।

दरअसल, गीता मंदिर में सुबह से ही तेरहवीं के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मंदिर परिसर में शिवचरण गुप्ता की बड़ी तस्वीर लगाई गई थी। स्थानीय निवासियों, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं और कुछ स्थानीय नेताओं ने पहुंचकर तस्वीर पर फूल चढ़ाए तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन-यज्ञ किया गया। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु के तेरहवें दिन की सभी आवश्यक रस्में पूरी की गईं। कार्यक्रम के अंत में तैयार किए गए प्रसाद को सभी उपस्थित लोगों में बांटा गया। पूरे आयोजन में शांति और गरिमा का माहौल बना रहा, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य की गैरमौजूदगी साफ नजर आ रही थी।

वृद्धाश्रम के संचालक ने क्या कहा? वृद्धाश्रम चलाने वाले आनंद कुमार ने कार्यक्रम के बाद जानकारी देते हुए बताया कि शिवचरण गुप्ता की अंतिम क्रियाएं पूरी तरह हिंदू रीति-रिवाज के अनुरूप संपन्न कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों से पहले ही बातचीत हो चुकी थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया था। आनंद कुमार के अनुसार, दाह संस्कार के समय बेटियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की थी, जबकि अस्थि विसर्जन के दौरान भी व्हाट्सऐप पर संपर्क साधा गया था। अब तेरहवीं के अवसर पर भी वे मौजूद नहीं रहीं।

भाई को नहीं पता था कि जिंदा हैं गौरतलब है कि सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की मृत्यु के बाद उनकी तीनों बेटियां अंतिम संस्कार से लेकर अब तक की किसी भी रस्म में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हुईं। हरिद्वार में उनकी अस्थियों का विसर्जन उनके बड़े भाई महेंद्र गुप्ता ने किया था। महेंद्र गुप्ता को करीब दस वर्षों से अपने भाई के जीवित होने की कोई जानकारी नहीं थी। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान उन्होंने शिवचरण की मृत्यु मान ली थी और उसी के अनुसार शोक मनाया था। कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जब उन्हें सच्चाई का पता चला कि भाई अभी भी जीवित हैं और सोनीपत के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो वे हरिद्वार पहुंचकर अस्थि विसर्जन की रस्म निभाने आए।