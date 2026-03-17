Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हाईवोल्टेज ड्रामा, रात एक बजे तक चली मतगणना, भाजपा और कांग्रेस 1-1 जीते

Mar 17, 2026 05:47 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share

शाम पांच बजे से शुरू होने वाली काऊंटिंग करीब साढ़े पांच घंटे रुकी रही और रात साढ़े दस बजे फिर शुरू हुई और एक बजे बजकर दस मिनट पर नतीजे घो​षित किए गए। इसमें कांग्रेस विधायक परमवीर का वोट रद्द पाया गया है।

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हाईवोल्टेज ड्रामा, रात एक बजे तक चली मतगणना, भाजपा और कांग्रेस 1-1 जीते

हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटों के लिए सोमवार को हुए मतदान के बाद हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ। मतगणना करीब साढ़े पांच घंटे बाधित रही। एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया जीत गए जबकि दूसरी पर कांग्रेस प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध विजेता बने। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। संजय भाटिया को 31, कर्मबीर बौद्ध को 28 और सतीश नांदल को 27 वोट मिले। कांग्रेस के कर्मबीर बौद्ध को एक वोट से जीत मिली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शाम पांच बजे से शुरू होने वाली काऊंटिंग करीब साढ़े पांच घंटे रुकी रही और रात साढ़े दस बजे फिर शुरू हुई और एक बजे बजकर दस मिनट पर नतीजे घो​षित किए गए। इसमें कांग्रेस विधायक परमवीर का वोट रद्द पाया गया है।

कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह का वोट रद्द

सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, जो शाम 4 बजे तक चली। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदान किया, जबकि आखिरी में विधानसभा स्पीकर हरविंद कल्याण ने वोट डाला। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 88 विधायकों ने वोट का प्रयोग किया। इनैलो के दोनों विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल वोटिंग से दूर रहे। 88 वोट पोल होने के बाद जीत के लिए कोटा वोट 30 रह गया है।

कांग्रेस के विधायक एक साथ ही विधानसभा पहुंचे थे, जहां बारी-बारी से सभी ने मतदान किया। शाम 5 बजे काऊंटिंग शुरू होनी थी मगर भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस के दो विधायकों के वोट में सीक्रेसी लीक होने की शिकायत की थी। इनमें ऐलनाबाद के कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल और टोहाना से कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह शामिल हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज के वोट में सीक्रेसी लीक होने की शिकायत चुनाव अधिकारी से की। दोनों दलों की ओर से आई शिकायत को चुनाव अधिकारी की ओर से चुनाव आयोग को भेजी गई। इनका निपटारा रात 10 बजे के बाद हुआ, जिसमें कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह के वोट को रद्द पाया गया और अनिल विज के वोट को सही पाया गया। उसके बाद ही काऊंटिंग शुरू हो पाई।

कांग्रेस के पांच विधायकों ने क्रॉस वॉटिंग की

भले ही कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए लेकिन कांग्रेस की साख को धक्का लगा क्योंकि उनके पांच विधायकों ने क्रॉस वॉटिंग की और 4 वोट अवैध पाए गए हैं।

हुड्डा बोले, अग्निपरीक्षा को पार किया

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अपने विधायकों को एकजुट रखने में कायमाब रहे। चुनाव नतीजे आने के बाद हुड्डा के चेहरे पर जीत की खुशी से ज्यादा क्रॉस वोटिंग की टीस नजर आई। उन्होंने मीडिया के सामने खुले तौर पर स्वीकार किया कि कांग्रेस के सामने यह चुनाव एक बेहद बड़ी चुनौती थी और पार्टी के भीतर दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हुड्डा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने ऐन मौके पर पार्टी के साथ धोखा किया है, हरियाणा की जनता उनसे इसका बदला जरूर लेगी।

उन्होंने इस चुनाव को कांग्रेस के लिए एक अग्निपरीक्षा करार दिया, जिसे पार्टी ने भारी मुश्किलों के बाद पास कर लिया है। आरओ का रवैया पक्षपात पूर्ण रहा। निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके वोट चोरी का प्रयास किया गया। वहीं, कांग्रेस विधायक बीबी बतरा और रामकरण काला जीत के बाद रो पड़े। हुड्डा ने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि रिटर्निंग अफसर ने जो पक्षपात रवैया अपनाया, उसे सख्ती से निपटा जाएगा।

ये भी पढ़ें:वो 4 माननीय, जिनको नहीं मना पाए तेजस्वी; RJD के अरबपति MP एडी सिंह की पारी खत्म!
ये भी पढ़ें:लोग परेशान कर रहे होंगे.., रास चुनाव में कांग्रेस के 2 MLA गायब;कमरूल ने दी सफाई
ये भी पढ़ें:हरियाणा में कौन जीतेगा राज्यसभा का रण! 2 विधायकों ने दिया गच्चा; 88 वोट ही पड़े

डिप्टी सीएम ने विधायक खरीदने का प्रयास किया: हरिप्रसाद

हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि मोदी और अमित शाह कितन प्रयास कर लें, लेकिन जनता सबक सिखाएगा। गुजरात के डिप्टी सीएम ने यहां विधायक खरीदने का प्रयास किया शिमला में आकर भी विधायक खरीदने का प्रयास किया गया। आर.ओ. ने हमारे 4 विधायकों का वोट इनवेलिड करने का प्रयास किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी द्वारा हर अनैतिक हथकंडा अपनाया गया। 4 वोट इनवेलिड की गई, 1 वोट पहले इनवेलिड किया। सिर्फ एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Haryana News Rajya Sabha Elections Rajya Sabha Elections 2026
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।