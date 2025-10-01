Haryana Nayab saini government gives big relief to flood hit farmers, postpones repayment of crop loan and power bills दिवाली से पहले मुआवजा, लोन भुगतान और बिजली बिल पर रोक; किसानों को सैनी सरकार से बड़ी राहत, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHaryana Nayab saini government gives big relief to flood hit farmers, postpones repayment of crop loan and power bills

दिवाली से पहले मुआवजा, लोन भुगतान और बिजली बिल पर रोक; किसानों को सैनी सरकार से बड़ी राहत

PC में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी हाल में उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी किसानों की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।

Pramod Praveen पीटीआई, चंडीगढ़Wed, 1 Oct 2025 02:11 PM
share Share
Follow Us on
दिवाली से पहले मुआवजा, लोन भुगतान और बिजली बिल पर रोक; किसानों को सैनी सरकार से बड़ी राहत

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बुधवार को एग्रीकल्चर लोन के भुगतान और बिजली बिलों का भुगतान करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए इन राहत योजनाओं की घोषणा की। सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिवाली से पहले दे दिया जाएगा। सैनी ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा, "हरियाणा सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह खड़ी है।"

उन्होंने किसानों को त्वरित राहत पहुंचाने के कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘ई-क्षति’ पोर्टल के माध्यम से अब तक घरों उन 2,386 लोगों के खातों में 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि सीधे पहुंचाई गई है, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और पशुधन नष्ट हो गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6,397 गाँवों के 5.37 लाख किसानों ने फसल नुकसान के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने आगे बताया कि सत्यापन पूरा होने के बाद राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवज़ा देगी। उन्होंने कहा, “दिवाली से पहले प्रभावित किसानों को फसल क्षति का मुआवज़ा मिल जाएगा।”

ये भी पढ़ें:हरियाणा कांग्रेस में शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल, विरोधियों से भी जाकर मिले नए चीफ

किसानों से ऋण वसूली नहीं

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए फसलों के ऋण स्थगित कर दिए गए हैं। जिन इलाकों में 50 फीसदी से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, वहां किसानों से ऋण की वसूली नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आगामी रबी फसलों के लिए भी नए ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस कदम से 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत मिलेगी। प्रभावित किसानों के लिए राहत की घोषणा करते हुए, सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शनों के बिल भुगतान को दिसंबर 2025 तक स्थगित करने का फैसला किया है।

7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी

उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को जुलाई 2025 तक अपने बिलों का भुगतान करना था, वे बिना किसी अधिभार के जनवरी 2026 तक भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे 7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी। सैनी ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने सहकारी समितियों से लिए गए खरीफ फसल ऋण की अदायगी को भी स्थगित करने का फैसला किया है।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में खुलेंगे 100 से अधिक सरकारी प्ले स्कूल? CM सैनी के ऐलान से जगी आस

उन्होंने कहा कि यह उन ग्रामीणों के लिए होगा जिनकी 33 प्रतिशत से अधिक फसल भारी बारिश और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। सैनी ने आगे कहा कि प्रभावित किसानों को रबी सीजन के लिए भी फसल ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,757 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।