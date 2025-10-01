दिवाली से पहले मुआवजा, लोन भुगतान और बिजली बिल पर रोक; किसानों को सैनी सरकार से बड़ी राहत

PC में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी हाल में उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी किसानों की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बुधवार को एग्रीकल्चर लोन के भुगतान और बिजली बिलों का भुगतान करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए इन राहत योजनाओं की घोषणा की। सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिवाली से पहले दे दिया जाएगा। सैनी ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा, "हरियाणा सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह खड़ी है।"

उन्होंने किसानों को त्वरित राहत पहुंचाने के कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘ई-क्षति’ पोर्टल के माध्यम से अब तक घरों उन 2,386 लोगों के खातों में 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि सीधे पहुंचाई गई है, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और पशुधन नष्ट हो गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6,397 गाँवों के 5.37 लाख किसानों ने फसल नुकसान के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने आगे बताया कि सत्यापन पूरा होने के बाद राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवज़ा देगी। उन्होंने कहा, “दिवाली से पहले प्रभावित किसानों को फसल क्षति का मुआवज़ा मिल जाएगा।”

किसानों से ऋण वसूली नहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए फसलों के ऋण स्थगित कर दिए गए हैं। जिन इलाकों में 50 फीसदी से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, वहां किसानों से ऋण की वसूली नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आगामी रबी फसलों के लिए भी नए ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस कदम से 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत मिलेगी। प्रभावित किसानों के लिए राहत की घोषणा करते हुए, सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शनों के बिल भुगतान को दिसंबर 2025 तक स्थगित करने का फैसला किया है।

7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को जुलाई 2025 तक अपने बिलों का भुगतान करना था, वे बिना किसी अधिभार के जनवरी 2026 तक भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे 7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी। सैनी ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने सहकारी समितियों से लिए गए खरीफ फसल ऋण की अदायगी को भी स्थगित करने का फैसला किया है।