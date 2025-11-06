राहुल गांधी... ब्राजीलियन मॉडल वाले आरोपों पर हरियाणा सरकार में मंत्री के बिगड़े बोल

संक्षेप: राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर भाजपा की हरियाणा सरकार के मंत्री ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। यह वही व्यवस्था है, जिसने उन्हें, उनकी बहन को, उनकी मां को सांसद बनाया है।

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के आरोपों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। ब्राजीलियन मॉडल की फोटो को लेकर राहुल के आरोपों पर हरियाणा सरकार में मंत्री किशन सिंह बेदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए तीखे शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा, "यह आदमी (राहुल गांधी) सठैया गया है। यह हर बार उल्टी बात बोलता है और फिर कोर्ट जाकर थूक के चाट कर वापस आता है।"

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एएनआई से बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा, "बिहार चुनाव में उनका (राहुल गांधी का) कोई प्रभाव नहीं है। वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं, वही व्यवस्था जिसने उनके परिवार से चार प्रधानमंत्री दिए और उन्हें सांसद बनाया। उनकी बहन और उनकी मां भी सांसद हैं। वह लोकतंत्र पर हमला करते हैं और विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं।"

सैनी सरकार में मंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों पर बिहार में भाजपा नेताओं की रैलियों से जवाब दिया। उन्होंने कहा, "वह आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हुए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी ने कितनी जनसभाएं कीं? हमारे 15 मुख्यमंत्री गांव-गांव और गली-गली घूम रहे हैं। नीतीश कुमार की पूरी पार्टी काम कर रही है। चिराग पासवान हर जगह जा रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेता, सांसद, राज्यों के उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हर विधानसभा में जा रहे हैं और 20 दिनों तक लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अगर वोट चोरी शामिल होती, तो हमें इतना पसीना बहाने की जरूरत क्यों थी? हम आराम से बैठ सकते थे, वोट चुरा सकते थे और सरकार बना सकते थे।"