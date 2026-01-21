लेह में थार वाले की जाहिलियत! BRO साइनबोर्ड पर चिपकाया 'गुर्जर' स्टीकर; लोगों में भारी नाराजगी
सोशल मीडिया पर लद्दाख ट्रैफिक पुलिस और BRO अधिकारियों को टैग कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है।
लद्दाख के फोतु ला पास पर स्थित सीमा सड़क संगठन (BRO) के आधिकारिक माइलस्टोन को खराब करने का एक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वीडियो में एक हरियाणा निवासी युवक BRO माइलस्टोन पर 'गुर्जर' का स्टिकर चिपकाता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक महिंद्रा थार एसयूवी से वहां पहुंचा था। यह घटना करीब 13,479 फीट की ऊंचाई पर स्थित संवेदनशील सीमा क्षेत्र में हुई।
वीडियो में युवक कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए अपनी हरकत पर गर्व करता नजर आता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद यूजर्स ने संबंधित एजेंसियों से त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने इस कृत्य को सरकारी संपत्ति का नुकसान, गैर-जिम्मेदार पर्यटन और नागरिक चेतना की कमी करार दिया है। कई यूजर्स ने याद दिलाया कि BRO के साइनबोर्ड और माइलस्टोन केवल दिशा-सूचक चिन्ह नहीं होते, बल्कि दूर-दराज़ और दुर्गम सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने में लगे कर्मियों की कड़ी मेहनत और बलिदान का प्रतीक हैं।
एक यूजर ने लिखा- उम्मीद है पुलिस उसे पहचानकर एक महीने तक सारे BRO रोड साइन साफ करवाए। वहीं दूसरे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- भारत का असली दुश्मन भारतीय खुद हैं। एक अन्य यूजर ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने और सार्वजनिक माफी दिलवाने की मांग की।
ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले को लेकर आक्रोश तब और बढ़ गया जब रिपोर्ट्स में सामने आया कि युवक के वाहन पर कम से कम 18 पेंडिंग ट्रैफिक चालान पहले से मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर लद्दाख ट्रैफिक पुलिस और BRO अधिकारियों को टैग कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है।