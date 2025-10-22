Hindustan Hindi News
हरियाणा में खुद को गोली मारने वाले IPS के लिए बड़े शोक सभा का आयोजन, 15 हजार लोगों को बुलावा

संक्षेप: 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपनेआवास पर आत्महत्या कर ली थी। अधिकारी के आत्महत्या मामले में 14 अक्टूबर को एक नया मोड़ तब आया जब रोहतक पुलिस में ASI संदीप कुमार ने भी खुदकुशी कर ली।

Wed, 22 Oct 2025 04:48 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, चण्डीगढ़
हरियाणा के IPS पूरन कुमार की शोक सभा 26 अक्टूबर को पंचकूला के नाडा साहब गुरुद्वारा में होगी। परिजनों की सहमति के बाद 51 सदस्यों की एक कमेटी ने एक बैठक के बाद यह फैसला लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित रविदास मंदिर में हुई इस बैठक में तय किया गया कि अफसर पूरन कुमार की शोकसभा का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए करीब 15 हजार लोगों को निमंत्रण भी भेजा जाएगा। इस बीच कमेटी ने यह भी तय किया है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाया जाएगा। इसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा।

संदीप लाठर मामले में पत्नी और साले से होगी पूछताछ

इस बीच रोहतक में साइबर सेल के ASI संदीप लाठर सुसाइड केस में पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। डीएसपी दलीप सिंह के नेतृत्व में बनी एसआईटी में सदर थाना एसएचओ सुरेंद्र कुमार, एक सब इंस्पेक्टर व एक एएसआई शामिल हैं। चार सदस्यीय टीम सुसाइड केस में संबंधित सभी लोगों से जल्द पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने इस मामले में संदीप लाठर की पत्नी संतोष के बयान और सुसाइड नोट के आधार पर दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी. कुमार और पंजाब के बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन समेत 4 लोगों को नामजद किया है।

डबल सुसाइड से उलझा मामला

गौरतलब है कि गनमैन पर केस दर्ज होने के अगले ही दिन 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उनके घर से एक 8 पेज का आखिरी नोट भी मिला है, उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया समेत 15 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे।

ये भी पढ़ें:खुदकुशी या हत्या? IPS वाई पूरन कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे
ये भी पढ़ें:प्रेशर और ट्विस्ट के बीच हुआ IPS पूरन का अंतिम संस्कार, बेटियों ने दी मुखाग्नि

वहीं वाई पूरन कुमार के पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार को लेकर गतिरोध चल ही रहा था कि 14 अक्टूबर को रोहतक में एएसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उनका एक 4 पेज का आखिरी नोट और एक वीडियो रिकॉर्ड सामने आया , जिसमें उन्होंने पूरन कुमार को भ्रष्ट अफसर बताया। लाठर के परिवार ने डेड बॉडी का पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और उनके साले एवं विधायक अमित रतन, गनमैन सुशील कुमार व एक अन्य पुलिसकर्मी पर केस दर्ज किया गया था।

Haryana News
