IPS-ASI Suicides Case LIVE: अब ASI संदीप का पोस्टमार्टम बना सरकार के लिए चुनौती, परिजनों से मिलने जाएंगे CM

Haryana IPS Y Puran Kumar and ASI Sandeep Kumar suicides Case

IPS-ASI Suicide Case Live Update: हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में हुई कथित आत्महत्या ने पुलिस महकमे और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। सुसाइड नोट में जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और प्रशासनिक साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब 14 अक्टूबर को रोहतक के एएसआई संदीप कुमार लाठर ने भी आत्महत्या कर ली और दिवंगत आईपीएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस पूरे मामले पर सभी ताजा अपडेट जानने के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

15 Oct 2025, 10:14:33 AM IST IPS-ASI Suicides Case LIVE: अब ASI संदीप लाठर का पोस्टमार्टम बना सरकार के लिए चुनौती, परिजनों से मिलने आज गांव जाएंगे CM IPS-ASI Suicides Case LIVE: रोहतक साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड ने अब हरियाणा सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। संदीप लाठर के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड से पहले खेत में छह मिनट 28 सेकेंड का वीडियो बनाया और सुसाइड नोट में एडीजीपी पूरन कुमार को भ्रष्ट अधिकारी बताया। संदीप मंगलवार को गांव लाढ़ौत में अपने मामा व पूर्व सरपंच बलवान के खेत में पहुंचे थे। यहीं पहली मंजिल पर बने कमरे में दोपहर करीब एक बजे सर्विस पिस्टल से कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद एएसआई के परिजनों ने संदीप का शव अपने कब्जे में ले लिया था। एएसपी प्रतीक अग्रवाल और एसडीएम आशीष कुमार ने काफी देर तक मनाया किया लेकिन वे पोस्टमार्टम कराने से लिए राजी नहीं हुए। संदीप के चाचा शीशपाल और भाई जसबीर लाठर कहा कि सुसाइड नोट में जो लिखा है उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज हो। कार्रवाई हो। निष्पक्ष न्याय की हम मांग करते हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, शव का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और जिला परियोजना समिति के चेयरमैन कृष्णलाल पंवार संदीप के परिजनों को मनाने आज लाढ़ौत गांव आ सकते हैं। वहीं, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी परिवार को सांत्वना देने गांव में आज सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का बुधवार को मस्तनाथ विवि के दीक्षांत समारोह में आने का पहले से कार्यक्रम तय है। उधर, इनेलो के जिला अध्यक्ष नफे सिंह लाहली ने बताया कि पार्टी की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष सुनैना चौटाला गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलेगी।

15 Oct 2025, 09:50:37 AM IST IPS-ASI Suicides Case LIVE: वीडियोग्राफी के साथ किए जाने पर सहमत हूं- आईएएस अमनीत IPS-ASI Suicides Case LIVE: वाई पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस अमनीत पी. ​​कुमार ने आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम कराने की सहमति दे दी है। एक बयान में उन्होंने कहा, "यूटी पुलिस द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करने के आश्वासन और हरियाणा सरकार द्वारा कानून के अनुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए, मैंने वाई पूरन कुमार, आईपीएस का पोस्टमार्टम कराने की सहमति दे दी है। समय पर पोस्टमार्टम के साक्ष्य महत्व को ध्यान में रखते हुए और न्याय के व्यापक हित में, मैं इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, गठित डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की उपस्थिति में, एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के साथ किए जाने पर सहमत हूं।"

15 Oct 2025, 09:31:58 AM IST IPS-ASI Suicides Case LIVE: डीजीपी कपूर छुट्टी पर भेजे गए, ओपी सिंह को मिला अतिरिक्त प्रभार IPS-ASI Suicides Case LIVE: एक दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच मंगलवार को राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। रोहतक के पूर्व पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र बिजारणिया का तबादला होने के कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि 1992 बैच के डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी ओ पी सिंह को "शत्रुजीत कपूर की अवकाश अवधि के दौरान हरियाणा के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार” सौंपा गया है।

15 Oct 2025, 09:06:20 AM IST IPS-ASI Suicides Case LIVE: पुलिस ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा IPS-ASI Suicides Case LIVE: अधिकारी ने बताया कि परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गया है और यह जल्द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) में किया जाएगा। इससे एक दिन पहले चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में याचिका दायर कर परिवार को पोस्टमॉर्टम के लिए शव की पहचान करने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। पुलिस की याचिका पर स्थानीय अदालत ने कुमार की पत्नी और आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी अमनीत पी कुमार को 15 अक्टूबर तक व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया था और ऐसा नहीं करने पर आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की बात कही थी। कुमार का पार्थिव शरीर पीजीआईएमईआर में रखा गया है।

15 Oct 2025, 09:05:37 AM IST IPS-ASI Suicides Case LIVE: हरियाणा आईपीएस अधिकारी ‘आत्महत्या’ मामला: परिवार ने पोस्टमार्टम की सहमति दी IPS-ASI Suicides Case LIVE: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में शव परीक्षण पर गतिरोध समाप्त करते हुए उनके परिवार ने पोस्टमार्टम कराने की सहमति दे दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी पूरण कुमार ने सात अक्टूबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

15 Oct 2025, 09:02:33 AM IST IPS-ASI Suicides Case LIVE: दूसरी आत्महत्या की घटना- एएसआई संदीप कुमार IPS-ASI Suicides Case LIVE: रोहतक के साइबर सेल एएसआई संदीप कुमार लाठर (जिंद के जुलाना निवासी) ने मामा के घर लाठौत रोड पर खुद को गोली मार ली। 4-पेज सुसाइड नोट और 10-मिनट वीडियो बरामद। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरन कुमार "भ्रष्ट अधिकारी" थे और जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम हाईजैक किया।

15 Oct 2025, 09:02:24 AM IST IPS-ASI Suicides Case LIVE: पहली आत्महत्या की घटना- आईपीएस पूरन IPS-ASI Suicides Case LIVE: 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित सरकारी आवास के बेसमेंट में वाई. पूरन कुमार (52 वर्ष) को सिर में गोली लगी हालत में उनकी बेटी ने पाया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या माना। सेवा रिवॉल्वर से गोली मारी गई। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। उनकी पत्नी अमनीत पी. कुमार हरियाणा सरकार में आईएएस अधिकारी हैं, जो घटना के समय जापान में सीएम नायब सिंह सैनी के डेलिगेशन में थीं।