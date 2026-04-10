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बैलगाड़ियां और ढोल लेकर फिर सड़क पर उतरे किसान, नए खरीद नियमों पर क्यों भड़के

Apr 10, 2026 03:50 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नए खरीद नियमों के तहत किसानों को पहले 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ता है। मंडी पहुंचने पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, ट्रैक्टर-ट्रॉली की फोटो, वाहन नंबर और जियोफेंसिंग के जरिए फसल की पुष्टि करनी होती है। 

बैलगाड़ियां और ढोल लेकर फिर सड़क पर उतरे किसान, नए खरीद नियमों पर क्यों भड़के

हरियाणा के किसानों ने गेहूं खरीद के नए नियमों का खुलकर विरोध किया है। बैलगाड़ी, ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ उन्होंने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। नए नियमों में बायोमेट्रिक सत्यापन, वाहन ट्रैकिंग, जियोफेंसिंग और तीन स्तर की जांच शामिल है। किसान इन्हें बोझिल और अपमानजनक बता रहे हैं। यमुनानगर की सदहुरा मंडी और जिंद की जुलाना मंडी में किसानों ने पुरानी ट्रॉली और बैलगाड़ी से फसल लाकर सरकार के डिजिटल सिस्टम का विरोध जताया। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शनिवार को चार घंटे हाईवे ब्लॉक करने की घोषणा की है।

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नए खरीद नियमों के तहत किसानों को पहले 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण कराना पड़ता है। मंडी पहुंचने पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, ट्रैक्टर-ट्रॉली की फोटो, वाहन नंबर और जियोफेंसिंग के जरिए फसल की पुष्टि करनी होती है। सरकार का दावा है कि इससे पड़ोसी राज्यों से सस्ते चावल की घुसपैठ रोकी जा सकेगी। 8 अप्रैल तक 75 प्रतिशत गेहूं बायोमेट्रिक तरीके से सत्यापित हो चुका है। लेकिन किसान इसे महाभारत बता रहे हैं।

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किन बातों से परेशान हैं किसान

हिसार के किसान नेता सुरेश कोठ ने कहा, 'हम कितनी बार साबित करें कि हम सच्चे किसान हैं? पोर्टल, बायोमेट्रिक, फोटो और अनगिनत सवाल… यह हमारे लिए बोझ बन गया है।' जुलाना मंडी में किसानों ने बैलगाड़ी पर फसल लाकर ढोल बजाते हुए नारे लगाए। एक किसान ने कहा, 'हम फसल बेचने आए हैं, नशीले पदार्थ बेचने नहीं।' सदहुरा मंडी में 70 वर्षीय किसान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से शिकायत की कि उनका ट्रैक्टर तीन दिन से गेट पर खड़ा है। बूढ़ी उम्र में रात कहां सोएं और पुराने ट्रैक्टर के कागज न होने से बायोमेट्रिक भी नहीं हो पा रहा।

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भूपिंदर सिंह हुड्डा ने नियम तुरंत रोकने का आश्वासन दिया और कहा कि किसानों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष मंदीप नथवान ने भी एसकेएम के आंदोलन का समर्थन किया। किसान नेताओं का आरोप है कि 2025 में चावल मिलर्स और अधिकारियों की मिलीभगत से गेट पास बिना फसल पहुंचे जारी किए गए। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार से सस्ता चावल (1500 रुपये प्रति क्विंटल) लाकर हरियाणा की एमएसपी (2389 रुपये) वाली फसल को नुकसान पहुंचाया गया। अब असली किसानों को नौकरशाही के जाल में फंसाया जा रहा है।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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