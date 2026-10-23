हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, सीएम नायब सैनी के साथ बात के बाद फैसला
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बिजली मंत्री अनिल विज के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। संयुक्त कार्रवाई समिति ने कहा कि बिजली की आपूर्ति तुरंत बहाल कर दी जाएगी।
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बिजली मंत्री अनिल विज के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। संयुक्त कार्रवाई समिति ने कहा कि बिजली की आपूर्ति तुरंत बहाल कर दी जाएगी। कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि निजी कंपनियों को राज्य के पावर सेक्टर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और समानांतर पावर वितरण लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। अगली बैठक लंबित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 नवंबर को तय की गई है।
क्या बोले सीएम नायब सिंह सैनी
इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे जो मंत्री हैं, पिछले कई दिनों से इस विषय के साथ जुड़े हैं कि प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। हमारे जो बिजली विभाग के सभी पदाधिकारी हैं, वे उनके संपर्क में थे। पिछले दिनों जब एचईआरसी ने एक आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि आदेश पारित होने से पहले जब उसकी सुगबुगाहट थी, उस समय (ऊर्जा)मंत्री ने विधानसभा में अपना स्पष्ट रुख बताया था कि हम इसके खिलाफ हैं। सरकार अपने स्थान पर है और हमने पूर्ण रूप से बिजली कर्मचारी यूनियन के साथ हैं।
मुख्यमंत्री के मुताबिक जब ये आदेश आया तब उस आदेश को लेकर अजीब स्थिति पैदा हुई है। उसे लेकर बिजली कर्मचारी यूनियन के सभी कर्मचारी व पदाधिकारी हड़ताल पर गए। आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बातचीत हुई है। हमने उन्हें बताया कि हम उनके साथ हैं। एचईआरसी का अलग एक्ट है, जिसके तहत वे काम करती है। हमने आज एक निर्णय किया है। (इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के) सेक्शन 108 के तहत सरकार एचईआरसी को निर्देश देती है कि इस फैसले का रिव्यू किया जाए। यूनियन के हमारे सभी पदाधिकारी यहां बैठे हैं, सभी से संयुक्त बातचीत हुई है। इस बातचीत से वे भी संतुष्ट हैं और उन्होंने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने क्या कहा
उधर, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में एचईआरसी ने एक निजी कंपनी को लाइसेंस देने का फैसला किया था हालांकि हमने पहले दिन से ही उसका डटकर विरोध किया। मैं एक बात ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने किसी से किसी प्रकार की एप्लीकेशन नहीं मांगी परंतु केंद्र सरकार का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसमें प्रावधान है कि नियामक के आगे कोई भी इकाई दरखास्त दे सकती है कि हम किस-किस क्षेत्र में निजीकरण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से ये फैसला आया, हमारे बिजली कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। हमने भी पहले दिन से उसका विरोध किया। मैंने विधानसभा में भी, अन्य राजनीतिक दलों को विस्तार से बता दिया था कि हम भी इसका विरोध कर रहे हैं।
अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप भी एचईआरसी के सामने पार्टी बनकर विरोध दर्ज कर सकते हैं। आज हमने यूनियन के प्रमुख नेताओं से बात की थी। इस बात पर सहमति बनी थी कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 108 के तहत एचईआरसी को निर्देश दे सकती है कि अगर नीतिगत विचलन है तो उसे रद्द किया जाए। इसे हमने स्वीकार किया। हमने पत्र पर हस्ताक्षर करके विभाग को सौंप दिया है कि तुरंत कार्रवाई करके इस फैसले को रुकवाया जाए... आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई हैं। पहले भी इनकी कुछ मांगें थी, जिन पर मेरा विभाग काम कर रहा है लेकिन आज हमने उन मांगों पर चर्चा नहीं की है। उसके लिए 03 नवंबर को 3 बजे का समय दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।