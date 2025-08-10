'10 दिन के भीतर जमा करें शपथपत्र', कर्नाटक के बाद हरियाणा के निर्वाचन अधिकारी का राहुल गांधी को पत्र

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा है कि वे 10 दिनों के भीतर साइन किया हुआ शपथपत्र जमा करें, ताकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी को रिमाइंडर लेटर जारी किया है। यह पत्र 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर है। 9 अगस्त को भेजे गए पिछले पत्र का हवाला देते हुए इसमें कहा गया, 'राहुल गांधी से संबंधित मतदाताओं का विवरण देने की अपील है। साथ ही, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम,1960 के नियम 20(3)(ब) के तहत हस्ताक्षरित शपथपत्र जमा करना चाहिए।'

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा कि वे 10 दिनों के भीतर साइन किया हुआ शपथपत्र जमा करें, ताकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। मालूम हो कि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी आज राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। इसमें उनसे वे दस्तावेज साझा करने को कहा गया, जिनके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि एक महिला ने दो बार मतदान किया।