US जाने के लिए एजेंट को दिए 40-50 लाख रुपये, डंकी रूट पकड़ा; रास्ते में कर दी गई हत्या

Hindi NewsIndia NewsHaryana boy hoping to reach US dunki route has been killed in Guatemala
Sat, 1 Nov 2025 07:12 PMNiteesh Kumar भाषा
ग्वाटेमाला में मानव तस्करों की ओर से बंधक बनाए जाने के बाद हरियाणा के युवक की हत्या कर दी गई। वह पिछले साल अक्टूबर में नौकरी की तलाश में खतरनाक 'डंकी' मार्ग से अमेरिका जा रहा था। मृतक के परिवार के सदस्यों ने शनिवार को यह दावा किया। उसके रिश्तेदार गुरपेज सिंह ने बताया कि कैथल के मोहना गांव के किसान के 18 वर्षीय बेटे युवराज के परिजनों को कुछ दिन पहले उसकी मौत के बारे में पता चला, जब एक डोनकर्स ने उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र और उसकी व पंजाब के एक अन्य युवक की तस्वीरें भेजीं। इसमें दावा किया गया कि दोनों की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि डोनकर्स शब्द का प्रयोग मानव तस्करों के लिए किया जाता है जो इस अवैध मार्ग का संचालन करते हैं।

डंकी मार्ग अवैध आव्रजन का तरीका है, जिसका उपयोग लोग वैध वीजा या दस्तावेजों के बिना एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए करते हैं। गुरपेज ने बताया कि युवराज ने 2वीं की परीक्षा पास कर ली थी। वह अपने परिवार का साथ देने के लिए उत्सुक था और अमेरिका पहुंचने पर उसे नौकरी मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के तीन ट्रैवल एजेंट ने अपने नेटवर्क के अन्य संपर्कों के माध्यम से सुरक्षित यात्रा का वादा करके परिवार से बड़ी रकम ली थी।

परिवार का युवराज से संपर्क टूटा

गुरपेज सिंह ने बताया कि शुरुआती भुगतान के बाद परिवार का युवराज से संपर्क टूट गया। कुछ महीने बाद उन्हें वीडियो मिले जिनमें युवराज और पंजाब के एक अन्य युवक ग्वाटेमाला में बंधक बनाकर रखे गए दिखाई दिए। गुरपेज ने बताया कि युवराज के परिवार का मानना ​​है कि हरियाणा के एजेंट के जरिए दूसरे डोनकर्स को दिए जाने वाले पैसे उनके इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाए।

युवराज की हत्या का दावा

उन्होंने कहा कि हाल में एक डोनकर्स ने परिवार से संपर्क किया। उसने दावा किया कि युवराज की हत्या कर दी गई है और अपने दावे के सबूत के तौर पर 3 लाख रुपये की मांग की। पैसे भेजने के बाद तस्कर ने मृत्यु प्रमाण पत्र और तस्वीरें भेजीं। उन्होंने कहा, 'परिवार ने ट्रैवल एजेंट और डोनकर्स को कुल मिलाकर 40 से 50 लाख रुपये तक का भुगतान किया।' गुरपेज ने दावा किया कि परिवार ने पहले पुलिस से संपर्क किया था और दो स्थानीय एजेंट को पकड़ा भी किया गया था। हालांकि, उन्हें हाल में युवक की मौत की सूचना मिली।

Haryana News India
