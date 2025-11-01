US जाने के लिए एजेंट को दिए 40-50 लाख रुपये, डंकी रूट पकड़ा; रास्ते में कर दी गई हत्या

संक्षेप: डंकी रूट अवैध आव्रजन का तरीका है, जिसका उपयोग लोग वैध वीजा या दस्तावेजों के बिना दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए करते हैं। गुरपेज ने बताया कि युवराज ने 2वीं की परीक्षा पास कर ली थी। वह अपने परिवार का साथ देने के लिए उत्सुक था।

ग्वाटेमाला में मानव तस्करों की ओर से बंधक बनाए जाने के बाद हरियाणा के युवक की हत्या कर दी गई। वह पिछले साल अक्टूबर में नौकरी की तलाश में खतरनाक 'डंकी' मार्ग से अमेरिका जा रहा था। मृतक के परिवार के सदस्यों ने शनिवार को यह दावा किया। उसके रिश्तेदार गुरपेज सिंह ने बताया कि कैथल के मोहना गांव के किसान के 18 वर्षीय बेटे युवराज के परिजनों को कुछ दिन पहले उसकी मौत के बारे में पता चला, जब एक डोनकर्स ने उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र और उसकी व पंजाब के एक अन्य युवक की तस्वीरें भेजीं। इसमें दावा किया गया कि दोनों की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि डोनकर्स शब्द का प्रयोग मानव तस्करों के लिए किया जाता है जो इस अवैध मार्ग का संचालन करते हैं।

डंकी मार्ग अवैध आव्रजन का तरीका है, जिसका उपयोग लोग वैध वीजा या दस्तावेजों के बिना एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए करते हैं। गुरपेज ने बताया कि युवराज ने 2वीं की परीक्षा पास कर ली थी। वह अपने परिवार का साथ देने के लिए उत्सुक था और अमेरिका पहुंचने पर उसे नौकरी मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के तीन ट्रैवल एजेंट ने अपने नेटवर्क के अन्य संपर्कों के माध्यम से सुरक्षित यात्रा का वादा करके परिवार से बड़ी रकम ली थी।

परिवार का युवराज से संपर्क टूटा गुरपेज सिंह ने बताया कि शुरुआती भुगतान के बाद परिवार का युवराज से संपर्क टूट गया। कुछ महीने बाद उन्हें वीडियो मिले जिनमें युवराज और पंजाब के एक अन्य युवक ग्वाटेमाला में बंधक बनाकर रखे गए दिखाई दिए। गुरपेज ने बताया कि युवराज के परिवार का मानना ​​है कि हरियाणा के एजेंट के जरिए दूसरे डोनकर्स को दिए जाने वाले पैसे उनके इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाए।