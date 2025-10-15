महिलाओं का यौन उत्पीड़न, पूरन कुमार की घरवाली भ्रष्टाचारी; ASI संदीप लाठर ने वीडियो में क्या बताया

संक्षेप: वीडियो और 'सुसाइड नोट' की सत्यता की तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकी है और जांच चल रही है। पुलिस ने बताया कि एएसआई संदीप कुमार ने रोहतक जिले में पुलिस DIG पूरन कुमार के सहयोगी व हेड कांस्टेबल सुशील कुमार की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी।

हरियाणा पुलिस में ASI सहायक उप-निरीक्षक संदीप कुमार लाठर की आत्महत्या के मामले ने IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की जांच को नया मोड़ दे दिया है। मरने से पहले लाठर ने कथित तौर पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने पूरन कुमार, उनकी पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पी कुमार समेत कई लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा एएसआई ने यौन शोषण समेत कई आरोप भी लगाए हैं।

वीडियो और ‘सुसाइड नोट’ की सत्यता की तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकी है और जांच चल रही है। पुलिस ने बताया कि एएसआई संदीप कुमार ने रोहतक जिले में पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) पूरन कुमार के सहयोगी व हेड कांस्टेबल सुशील कुमार की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी।

6 मिनट 28 सेकंड के वीडियो में उन्होंने कहा, 'भाइयों मैं संदीप कुमार, आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है और उसके लिए मैं अपनी आहूति पहले ही डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग करा था। भगत सिंह को भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा था, जब यह देश जागा था। आज यह देश जब जागेगा, जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है, जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ रुपये की डील की। जहां पर एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा, वह नरेंद्र बिजारणिया था। जहां पर इन्होंने कभी भी, इतने दिन पोस्टिंग रही कभी भी भ्रष्टचारी तो छोड़ो भाई साहब। मतलब ये आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी तनख्वाह में गुजारा कर लिया।'

'लेकिन आईजी जिस दिन से पोस्टिंग हुआ, उस दिन से इसने जातिवाद पर देखा कि इस ऑफिस में इस जाति के हैं इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपने करप्ट आदमी छांटकर लगाने शुरू कर दिए। उन आदमियों ने क्या किया कि उनको पता था कि इस फाइल में मिस्टेक है, तो वो मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पैसे मांगे। और हां महिला पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पर यौन शोषण हुआ वहां पर। इनकी जब सीडीआर, आईपीडीआर चेक करी जाएगी, तब आपको कन्फर्म हो जाएगा कि मेरी बातों में सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा।'

'इन्होंने वहां पर ऐसा कोहराम मचा दिया वहां पर। कोई मुलाजिम जाता है किसी अर्ज मर्ज के लिए तो, नहीं भाई बाहर पैसे दो। तुम न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, क्या पैसे मांगते हो। एक आदमी व्यापारी वर्ग है, बनिया है, वह पहले ही परेशान है। उसे पहले ही गुंडे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तुम उसे थाने बुलाकर टॉर्चर कर रहे हो। क्या हक है तुम्हारा भाई...। ये राजा नहीं है, जनता राजा होती है हमेशा।'

'मैं आज आपको सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो इनके खिलाफ कम्प्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डरकर इसने सुसाइड करा है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने वहां सुशील को पकड़ा था, गनमैन को वहां पर तो इसने रास्ते में बताया कि एक चीज तो और रह गई भाई। मैंने पूछा क्या रह गया भाई, तो इसने कहा कि मैं एक जगह से और मंथली कलेक्शन लेकर आया था और पैसे डैशबोर्ड में रह गए हैं। धर्मेंद्र उस गाड़ी को लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में दो आदमी थे, जब इसको पकड़ा गया और जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया। तब इसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, सर बैठे हैं, 10 मिनट में बाहर मैं।'

'भाई हमें तुम्हारा क्या करना है। तेरे खिलाफ एक आदमी शिकायत कर रहा है। हमारी पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ेंगे और अधिकारियों के सुपुर्द करेंगे। आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी। लेकिन भाई इनका अहंकार इतना तगड़ा था। जब देखा कि तेरे पाप का घड़ा भर गया है, पराकाष्ठा हो गई है। जब इस आदमी को लगा कि यह बदनाम होगा, परिवार की राजनीति में नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा, तो इसने सबको बचाने अपने परिवार को बचाने के लिए सुसाइड कर ली।'

'इसकी घरवाली को भी डर है कि कहीं इसके भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठकर इसने फादर ने सब ने भ्रष्टाचार किया है। इनकी भी जांच होनी चाहिए, संपत्ति की। इनको लाइसेंस नहीं मिल गया कि भ्रष्टाचार करेंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए कि इसने भ्रष्टाचार किया था, परेशान किया है सबको, इसने रिश्वत ली है। भ्रष्टाचारी आदमी था ये। मैं सच्चाई कह रहा हूं कि जो पैसे टीएचसी वहां से सुनारिया टीएचसी ने इसको लाकर दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। वो पैसे गाड़ी के डैशबोर्ड में थे। वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं।'

'मैं अपनी आहूति दे रहा हूं इस चीज पर, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि कौमें और देश की जनता आहूति पर जागती हैं। कोई बात नहीं भाई, मेरे तो दादा भी देश की खातिर लड़े हैं तो पोता भी लड़ पड़ा, कोई बात नहीं। परिवार के लिए गर्व महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा, मैं ईमानदार आदमी था। ठीक है, अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरे बैंक को वो करवा के देख लो...। मैं सक्षम हूं, एक जमींदार का बेटा हूं, लेकिन मैं ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं हूं। मैं भगत सिंह का फैन हूं और भगत सिंह जैसा ही हूं, किसी से डरता नहीं हूं। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया कि इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहूति मैं दे रहा हूं।'

'अरे इतने ईमानदार आदमी रहे, जो डीजीपी रहे...। इस देश के लिए भगत सिंह जैसे कुर्बान हो गए, सब यूं ही है? आज अगर वह जिंदा होते, तो उन्हें शर्म आती कि किसकी खातिर लड़ गए। पूरन कुमार जैसे लोगों की खातिर, इसकी घरवाली के खातिर, जो भ्रष्टाचारी हैं. जो आयोग में बैठे हैं इसके रिश्तेदार सारे। केवल इसी चीज का प्रेशर। और जातिगत रंग देने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो।'