उन्होंने जो सपने देखे वो… ASI लाठर के अंतिम सरकार के बाद बेटे का वीडियो देख पसीज जाएगा दिल

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को रोहतक में ASI के परिवार से मिलने के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनकी पत्नी को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। सरकार ने उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की भी बात कही।

Thu, 16 Oct 2025 10:55 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) संदीप कुमार लाठर का गुरुवार को जींद जिले के जुलाना स्थित उनके पैतृक गांव में अंतिम सरकार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जिनमें उनके गांव के लोग और विभिन्न राजनीतिक नेता भी शामिल थे। इस बीच ASI के बेटे का एक वीडियो सामने आया है जिसे देख कर लोगों का दिल भर आया है। एएसआई संदीप कुमार के बेटे ने रुंधे गले से कहा है कि उसे अपने पिता पर हमेशा गर्व रहेगा और वह उनके सभी सपने पूरे करेगा।

अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान पत्रकारों से घिरे लाठर के बेटे ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, "मुझे अपने पिता पर गर्व है। उन्होंने जो सपने देखे हैं मैं उसे पूरा करूंगा।" गौरतलब है कि रोहतक में साइबर सेल में कार्यरत सहायक उप-निरीक्षक संदीप कुमार लाठर ने बीते 14 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी। संदीप कुमार का शव रोहतक में लाढौत-धामर रोड के किनारे उनके एक रिश्तेदार के खेत में बने कमरे से बरामद किया गया था।

वहीं ASI की बेटी ने जुलाना में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उनके पिता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जान दे दी। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पिता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दे दी, वह शहीद हैं। मुझे विश्वास है कि हरियाणा पुलिस और सरकार हमारा साथ देगी।’’ इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को रोहतक में शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनकी पत्नी को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा उठाएंगी।

बता दें कि हरियाणा में पहले IPS अधिकारी पूरन कुमार और फिर ASI संदीप लाठर के एक के बाद एक सुसाइड मामलों से सनसनी फैल गई है। ASI संदीप ने आत्महत्या से पहले एक ‘अंतिम नोट’ छोड़ा है जिसमें उन्होंने पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। पूरन कुमार भी रोहतक जिले में तैनात थे। छह मिनट के एक वीडियो में उन्होंने पूरन कुमार की पत्नी और हरियाणा की वरिष्ठ IAS ऑफिसर अमनीत कुमार का भी जिक्र किया है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि तत्कालीन आईजी के कार्यकाल के दौरान आईजीपी कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के तबादले जाति को ध्यान में रखकर किए जाते थे।

आरोपों को ध्यान में रखते हुए बुधवार को संदीप कुमार की पत्नी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। मामले में चार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस अमनीत पी. कुमार, और उनके भाई, पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन का नाम शामिल है। इसके अलावा आईपीएस के गनमैन सुशील और उनके सहयोगी सुनील को भी आरोपी बनाया गया है।

