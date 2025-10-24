Hindustan Hindi News
नींद में थी हरिका, आंख खुली तो चारों तरफ आग ही आग; बस हादसे में ऐसे बचाई अपनी जान

Fri, 24 Oct 2025 11:21 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
शुक्रवार तड़के आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के उल्लिंदकोंडा के पास हैदराबाद-बेंगलुरु नेशनल हाईवे (NH-44) पर एक लक्जरी स्लीपर बस में आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। बस में सवार 40 यात्रियों में से कई लोग नींद में थे जब यह हादसा हुआ। हरिका भी इसी बस में सफर कर रही थीं। हादसे के वक्त गहरी नींद में थीं जब अचानक उन्हें शोर-गुल से नींद टूटी।

उन्होंने कहा, “आंख खुली तो बस के अंदर आग फैल चुकी थी। पिछला दरवाजा टूटा हुआ था, उसी से कूदकर बाहर निकली।” हरिका को कूदने के दौरान चोटें आईं, लेकिन वे किसी तरह जान बचाने में सफल रहीं। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी बस को राख में बदल दिया।

यह बस कावेरी ट्रैवल्स की थी और हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। हादसा रात करीब 2:45 से 3:30 बजे के बीच हुआ, जब बस एक दोपहिया वाहन से टकरा गई। टक्कर के बाद बस के नीचे से चिंगारियां निकलनी शुरू हुईं और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।

एक दूसरे बचे यात्री सूर्या ने बताया, “एक बाइक आई और कुछ हुआ, साफ समझ नहीं आया। बाइक बस के नीचे चली गई, चिंगारियां निकलीं और आग लग गई। जो कूद सकते थे, कूद गए।”

बस में सवार यात्रियों के अनुसार, स्लीपर सीटों के पर्दों के कारण कई लोगों को यह तक पता नहीं चला कि आसपास कौन है या कौन फंसा हुआ है। हरिका ने कहा, “यह स्लीपर बस थी। हम बस चढ़ते हैं और सो जाते हैं। पर्दों के कारण किसी को पता नहीं चलता कि कौन कहां है।”

करीब 20 लोगों ने खिड़कियां तोड़कर बाहर छलांग लगाई, जबकि 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई शव पहचान में नहीं आ रहे हैं। टीडीपी सांसद बायरेड्डी शबरी ने इसकी जानकारी दी है। ड्राइवर और हेल्पर के बारे में फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं है। फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है और मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख तथा घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग से बस की तकनीकी स्थिति की रिपोर्ट मांगी है।

