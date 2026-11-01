केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दो गुना कमाती हैं उनकी पत्नी, कितनी है संपत्ति?

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए दायर किए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इस हलफनामे के मुताबिक, पुरी की पत्नी उनसे ज्यादा अमीर हैं। इतना ही नहीं उनकी वार्षिक आय भी हरदीप सिंह पुरी से ज्यादा है।

Hardeep Singh Puri Wealth: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरते समय अपनी संपत्ति की घोषणा की है। चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे के अनुसार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की हर साल की कमाई करीब 75.57 लाख रुपए हैं। वहीं, उनकी पत्नी और पूर्व विदेश सेवा अधिकारी लक्ष्मी पुरी की कमाई उनसे करीब दो गुना ज्यादा, लगभग 1.69 करोड़ रुपए है। बता दें, लक्ष्मी पुरी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रह चुकी हैं। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र में भी काम कर चुकी हैं।

राज्यसभा उप चुनाव के लिए नामांकन भरते समय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हलफनामे में 6.54 करोड़ रुपए की चल और 20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति घोषित की है। इसमें दिल्ली के वेस्ट एंड में स्थित आवासीय भवन शामिल है। पिछले पांच साल में उनकी सालाना आय 63.36 लाख से बढ़कर 75.57 लाख रुपये हो गई है। इसमें उनके बैंक खातों में करीब 22.20 लाख रुपए जमा हैं। हलफनामे के मुताबिक पुरी के पास सिर्फ 10,000 रुपये नकद और करीब 32 लाख रुपये मूल्य की एक गाड़ी है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी कितनी अमीर? दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी के खातों में करीब 1.02 करोड़ रुपए जमा हैं। इसके अलावा उन्होंने 10.66 करोड़ रुपए की चल और नौ करोड़ रुपए की अचल संपत्ति घोषित की है। उनकी अचल संपत्ति में ग्रेटर नोएडा में 19.52 लाख रुपये मूल्य का एक घर और 30 लाख स्विस फ्रैंक मूल्य का स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक अपार्टमेंट शामिल है। पुरी की ओर से जारी ब्योरे के मुताबिक उनकी पत्नी के पास 30 लाख स्विस फ्रैंक और 2,90,658 अमेरिकी डॉलर भी हैं। इसके अलावा लक्ष्मी पुरी के पास 20,000 रुपये नकद और 45 लाख रुपये मूल्य के गहने हैं।

हलफनामे में लक्ष्मी पुरी की संपत्ति की आय का स्रोत भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र से मिलने वाली पेंशन, जिनेवा (स्विट्जरलैंड) स्थित प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया और बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज बताया गया है।

हरदीप सिंह पुरी और उनकी पत्नी के ऊपर कोई कर्ज नहीं हलफनामे के मुताबिक पुरी और उनकी पत्नी पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का कोई कर्ज या देनदारी बकाया नहीं है। साथ ही पुरी के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है और न ही उन्हें कभी किसी मामले में दोषी ठहराया गया है।