हरदीप पुरी के खिलाफ खड़े 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज, राज्यसभा उपचुनाव में जीत तय
कांग्रेस ने हरदीप पुरी के नामांकन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि पुरी के चुनावी हलफनामे में कई कानूनी खामियां हैं। कांग्रेस नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की जीत लगभग तय हो गई है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए। इनमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राजकुमार लोहानी भी शामिल हैं। इसके बाद पुरी के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कांग्रेस ने उनके नामांकन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि पुरी के चुनावी हलफनामे में कई कानूनी खामियां हैं। कांग्रेस नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। नतीजे 5 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी दिन नाम वापस लेने की आखिरी तारीख भी है।
नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार कांते सायन्ना और कांग्रेस समर्थित राजकुमार लोहानी के पर्चे खारिज किए गए। दूसरी ओर, इन दोनों उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि पुरी की ओर से जमा कराया गया फॉर्म-26 का हलफनामा अधूरा और नियमों के मुताबिक वैध नहीं है। कांग्रेस ने दावा किया कि हलफनामे में दर्ज संपत्तियों का मूल्य भारतीय रुपये के बजाय अमेरिकी डॉलर और स्विस फ्रैंक में दिया गया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत संपत्ति का ब्योरा भारतीय मुद्रा में देना जरूरी है।
कांग्रेस नेताओं को किस बात पर आपत्ति
इसके अलावा, पुरी की पत्नी से जुड़ी कुछ जानकारियों का भी सही तरीके से उल्लेख नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 4A का हवाला देते हुए कहा कि हलफनामे पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी के सामने जरूरी शपथ नहीं ली गई थी। उनके मुताबिक, केवल सत्यापन की मुहर लगाना कानूनी शपथ का विकल्प नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश विधानसभा में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस की ओर से चुनाव अधिकारी को इन आपत्तियों से जुड़ा लिखित आवेदन भी दिया गया। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रकोष्ठ के प्रमुख जेपी धनौपिया ने दावा किया कि हलफनामे में दर्जनों गलतियां हैं और इसे कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता।
विधायक हेमंत कटारे ने भी कहा कि नामांकन की जांच संविधान और चुनावी नियमों के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव में। हालांकि, रिटर्निंग ऑफिसर उमेश शर्मा ने सभी आपत्तियों की जांच के बाद पुरी के नामांकन को सही माना। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है और नामांकन पत्रों में कोई ऐसी कमी नहीं मिली, जिसके आधार पर उन्हें खारिज किया जा सके। इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और आतिफ अकील ने अदालत जाने की बात कही। दोनों नेताओं ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि गंभीर खामियों के बावजूद नामांकन खारिज नहीं किया गया। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र पर हमला बताया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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