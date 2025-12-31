दुनिया के इस हिस्से में सबसे आखिर में मनाया जाता है नया साल, सबसे पहले जश्न कहां?

संक्षेप: New Year 2026: दुनिया भर में नए साल का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। लोग बेसब्री से घड़ी में नए साल के आगाज का इंतजार करते हैं। हालांकि दुनिया के इस हिस्से के लोगों को यह मौका आखिरी में मिलता है।

नए साल के स्वागत के लिए पूरी दुनिया तैयार है। दुनिया के अलग-अलग कोनों में नए साल का जश्न अलग-अलग अंदाज में मनाया जाता है। लोग 31 दिसंबर की रात घड़ी में 12 बजने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें बाकी देशों की तुलना में नए साल के स्वागत का मौका सबसे आखिर में मिलता है। आइए जानते हैं आखिर दुनिया के किस हिस्से में नया साल सबसे आखिर में मनाया जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सबसे पहले यह समझते हैं कि अलग-अलग देशों में नया साल अलग-अलग समय पर क्यों आता है। इसकी वजह टाइम जोन हैं। हम जानते हैं कि धरती को देशांतर रेखाओं के आधार पर कई टाइम जोन में बांटा गया है। प्रशांत महासागर में स्थित इंटरनेशनल डेट लाइन यह तय करती है कि नया दिन कहां से शुरू होगा। जो देश इस रेखा के पूर्व में हैं, वहां नया साल पहले आता है, और जो पश्चिम में हैं, वहां देर से।

सबसे आखिर में कहां मनाया जाता है नया साल? दुनिया में सबसे आखिर में नया साल अमेरिकन समोआ और प्रशांत महासागर में स्थित हाउलैंड और बेकर आइलैंड में मनाया जाता है। ये दोनों इलाके UTC-12 टाइम जोन में आते हैं। हाउलैंड और बेकर आइलैंड में फिलहाल कोई आबादी नहीं रहती है। अमेरिकन समोआ आखिरी ऐसा इलाका है जहां लोग रहते हैं। यहीं पर नया साल सबसे आखिर में मनाया जाता है। यहां दुनिया में नए साल के सबसे पहले जश्न के करीब 25 घंटे बाद नया साल शुरू होता है।