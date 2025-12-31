Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHappy New Year 2026 New Year celebrated last in this part of the world
दुनिया के इस हिस्से में सबसे आखिर में मनाया जाता है नया साल, सबसे पहले जश्न कहां?

दुनिया के इस हिस्से में सबसे आखिर में मनाया जाता है नया साल, सबसे पहले जश्न कहां?

संक्षेप:

New Year 2026: दुनिया भर में नए साल का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। लोग बेसब्री से घड़ी में नए साल के आगाज का इंतजार करते हैं। हालांकि दुनिया के इस हिस्से के लोगों को यह मौका आखिरी में मिलता है।

Dec 31, 2025 04:29 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नए साल के स्वागत के लिए पूरी दुनिया तैयार है। दुनिया के अलग-अलग कोनों में नए साल का जश्न अलग-अलग अंदाज में मनाया जाता है। लोग 31 दिसंबर की रात घड़ी में 12 बजने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें बाकी देशों की तुलना में नए साल के स्वागत का मौका सबसे आखिर में मिलता है। आइए जानते हैं आखिर दुनिया के किस हिस्से में नया साल सबसे आखिर में मनाया जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सबसे पहले यह समझते हैं कि अलग-अलग देशों में नया साल अलग-अलग समय पर क्यों आता है। इसकी वजह टाइम जोन हैं। हम जानते हैं कि धरती को देशांतर रेखाओं के आधार पर कई टाइम जोन में बांटा गया है। प्रशांत महासागर में स्थित इंटरनेशनल डेट लाइन यह तय करती है कि नया दिन कहां से शुरू होगा। जो देश इस रेखा के पूर्व में हैं, वहां नया साल पहले आता है, और जो पश्चिम में हैं, वहां देर से।

सबसे आखिर में कहां मनाया जाता है नया साल?

दुनिया में सबसे आखिर में नया साल अमेरिकन समोआ और प्रशांत महासागर में स्थित हाउलैंड और बेकर आइलैंड में मनाया जाता है। ये दोनों इलाके UTC-12 टाइम जोन में आते हैं। हाउलैंड और बेकर आइलैंड में फिलहाल कोई आबादी नहीं रहती है। अमेरिकन समोआ आखिरी ऐसा इलाका है जहां लोग रहते हैं। यहीं पर नया साल सबसे आखिर में मनाया जाता है। यहां दुनिया में नए साल के सबसे पहले जश्न के करीब 25 घंटे बाद नया साल शुरू होता है।

ये भी पढ़ें:क्या पता एंट्री; नया साल मनाने CP जा रहे तो पढ़ लें दिल्ली की ट्रैफिक एडवायजरी
ये भी पढ़ें:दुबई में नया साल मनाने के टोटल कितने रुपए लगेंगे? देखें 5 दिन की ट्रिप का प्लान!

नए साल का सूरज सबसे पहले कहां?

दुनिया में नए साल का आगाज सबसे पहले किरिबाती में होता है। इस देश के 'लाइन आइलैंड्स' में स्थित किरितिमाती द्वीप वह जगह है, जहां के लोग सबसे पहले 1 जनवरी की सुबह देखते हैं। यह इलाका UTC+14 टाइम ज़ोन में आता है। इसे तरह समझ सकते हैं कि जब भारत में 31 दिसंबर की दोपहर के साढ़े तीन बज रहे होते हैं, तब किरितिमाती द्वीप पर रात के 12 बज चुके होते हैं और नया साल शुरू हो चुका होता है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
New Year
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।