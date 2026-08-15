देश के लिए शहादत देने में पीछे नहीं हैं Gen-Z, रुला देगी इन जांबाजों की कहानी

Gen-Z के उन जांबाज सैनिकों की कहानी, जिन्होंने विदेश में करियर और सुख-सुविधाओं को छोड़ देशसेवा चुनी। राजौरी, कुपवाड़ा और सियाचिन में शहादत देने वाले वीरों को सलाम।

रील्स और हैशटैग्स की दुनिया से अलग जेन-जी पीढ़ी का एक चेहरा ऐसा भी है, जो वतन पर मर-मिटने का अडिग जज्बा रखता है। जब सुख-सुविधाओं और देशसेवा में से किसी एक को चुनना पड़ा तो इन्होंने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा। हम देश के कोने-कोने से ऐसे ही जांबाजों की कहानियां लाए हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में सेना में शामिल होकर अपनी जांबाजी और पराक्रम से देश का गौरव बढ़ाया। पेश है हिन्दुस्तान की विशेष रिपोर्ट...

इंग्लैंड नहीं गए, देश के लिए दी शहादत अल्मोड़ा के रहने वाले बीरेश्वर गोस्वामी का बचपन से सपना था कि वह सेना में भर्ती होकर सरहद की निगहबानी करेंगे। 2023 में उनका यह सपना पूरा भी हुआ। इससे पहले उनके पास इंग्लैंड में पढ़ाई कर करियर बनाने का भी मौका था, लेकिन उन्होंने देश सेवा को वरीयता दी। इसी साल छह जून को राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान ‘ऑपरेशन शेरूवाली’ के दौरान वह शहीद हो गए।

7 गोलियां लगने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा बीरेश्वर ने कैट में अच्छा स्कोर किया था और उनका चयन इंग्लैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में हो गया। अगर बीरेश्वर चाहते तो इंग्लैंड जाकर अपना करियर बना सकते थे, लेकिन जनवरी 2023 में वह सेना में भर्ती हो गए। 2024 में पांच असम रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बने। आठ जून को लेफ्टिनेंट बीरेश्वर के सैन्य सेवा के दो साल पूरे होने थे। इसके बाद उन्हें कैप्टन का रेंक मिलता। लेकिन ठीक दो दिन पहले ही वह शहीद हो गए।

बताया जाता है कि वह राजौरी के इस ऑपरेशन में महज चार दिन पहले ही शामिल हुए थे। इससे पहले बीरेश्वर की तैनाती हमीरपुर में थी। बीरेश्वर के परिजनों को उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन कम उम्र में शहीद होने का दर्द भी है।

'जियो जिंदगी ऐसे कि मिसाल बन जाए...' जियो जिंदगी ऐसे कि मिसाल बन जाए...। यह कहना था आगरा के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का। आज भी यह शब्द उनके परिजनों के जेहन में गूंज रहे हैं। 22 नवंबर 2023 को राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शुभम शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित किया गया। आगरा निवासी कैप्टन शुभम गुप्ता को उनके पिता बसंत गुप्ता कलेक्टर बनाना चाहते थे। पिता के कहने पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने दिल्ली गए और डीयू में दाखिला लिया। लेकिन सपना देश के लिए मर मिटने का था। 2015 में तकनीकी प्रवेश योजना से सेना में भर्ती हो गए।

कैप्टन शुभम ने पैरा कमांडो की कठिन ट्रेनिंग ली और 9 पैरा में घोस्ट ऑपरेटर बने। शुभम के पिता ने बताया कि शुभम ने पैरा कमांडो की ट्रेनिंग लेने की बात उन्हें नहीं बताई थी। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने जब इस बारे में पूछा, इस पर शुभम ने जवाब दिया कि यह काम किसी को तो करना ही है, तो फिर मैं क्यों नहीं। आगरा में शुभम के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम पर रखा गया है।

7 गोलियां लगने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा बदायूं। बदायूं के सभानगर निवासी राइफलमैन मोहित राठौड़ जुलाई 2024 में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। उन्होंने आखिरी सांस तक मोर्चा नहीं छोड़ा। सात गोलियां लगने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकियों पर गोलियां बरसाते रहे। उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया।

किसान नत्थू सिंह के इकलौते बेटे मोहित वर्ष 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। जनवरी 2024 में उनकी कुपवाड़ा में तैनाती हुई थी। परिजनों के अनुसार, 26-27 जुलाई की दरम्यानी रात आतंकियों ने मोहित की टुकड़ी पर हमला कर दिया। कैंप के अंदर ग्रेनेड फेंके। मोहित ने अंतिम समय तक मोर्चा संभाला और लड़ते हुए शहीद हो गए।

परिवार के अनुसार, मोहित ने बताया था कि रात के समय उनकी फायरिंग अच्छी है, इसलिए उन्हें घातक प्लाटून में शामिल किया गया। उन्होंने कहा था कि वह नवंबर में गांव आएंगे, लेकिन 27 जुलाई शहीद होने की खबर आ गई।

माता-पिता को बताए बिना हुए थे भर्ती नवादा, वारिसलीगंज के नारोमुरा निवासी चंदन कुमार ने 25 वर्ष की उम्र में पुंछ जिले में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। भविष्य को लेकर वह कहते थे- ‘सेना ही मेरी जिंदगी और मेरा भविष्य है।’

बचपन से सेना में जाने का सपना देखने वाले चंदन फरवरी 2017 को सेना में भर्ती हुए थे। 21 दिसंबर 2023 को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान चंदन ने अदम्य साहस दिखाया और वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी पत्नी शिल्पी कुमारी से फोन पर बात की थी। सहजता से कहा था- ‘खाना खाकर ड्यूटी पर जा रहा हूं।’ इसके बाद घने जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। चंदन ने गोलियां खत्म होने तक मोर्चा संभाले रखा। गोलियां खत्म होने के बाद भी पीछे नहीं हटे और आतंकियों से हाथापाई में भिड़ गए। इसी दौरान आतंकी की गोली लगने से वह शहीद हो गए। बड़े भाई पीयूष और छोटे भाई अभिनंदन बताते हैं कि चंदन को क्रिकेट का शौक था। वह परिवार में सबसे छोटा था।

फौज में ही मेरी जिंदगी और भविष्य कानपुर। सियाचिन में तैनात साढ़ के रसूलपुर के राइफलमैन खलील अहमद की शहादत महज 25 साल की उम्र में हो गई थी। उस वक्त उनकी शादी के चार साल हुए थे और एक डेढ़ साल का बेटा था। देश सेवा का जज्बा ऐसा था कि उन्होंने माता-पिता को बताए बिना सेना में भर्ती हो गए थे। इस बात की जानकारी घरवालों को तब हुई जब वह वर्दी पहनकर गांव पहुंचे। खलील अहमद सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के तहत तैनात थे और 2010 में उनकी शहादत हुई थी। उनकी पत्नी समीना बताती हैं कि शादी के तीन सालों में जब वह छुट्टी आए तो तीन से पांच महीनों का वक्त साथ गुजारा, लेकिन उनकी याद आज भी जेहन में ताजा हैं।