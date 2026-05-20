ऑटो पर Happy Birthday America पोस्टर और चाय के पैकेट; दिल्ली में अमेरिकी दूतावास क्या संदेश देना चाहता है?

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इन दिनों हैप्पी बर्थडे अमेरिका लिखे पोस्टरों वाले ऑटो-रिक्शे आसानी से नजर आ रहे होंगे। इन रिक्शों पर ट्रंप की बड़ी तस्वीरें, अमेरिकी झंडा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की छवियां भी सजी हुई हैं, जो राजधानी के यातायात में एक अनोखा और चौंकाने वाला नजारा पेश कर रहे हैं…

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इन दिनों 'हैप्पी बर्थडे अमेरिका' लिखे पोस्टरों वाले ऑटो-रिक्शे आसानी से नजर आ रहे होंगे। इन रिक्शों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तस्वीरें, अमेरिकी झंडा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की छवियां भी सजी हुई हैं, जो राजधानी के यातायात में एक अनोखा और चौंकाने वाला नजारा पेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली में करीब 100 ऑटो-रिक्शों पर ट्रंप के पोस्टर लगाए गए हैं। पहले ये रिक्शे आमतौर पर फर्टिलिटी क्लिनिक, अंग्रेजी कोर्स और हर्बल दवाओं के विज्ञापनों से भरे रहते हैं, लेकिन अब इन पर अमेरिकी ब्रांडिंग छाई हुई है। पोस्टर पर ट्रंप की तस्वीर के नीचे साफ-साफ लिखा है- हैप्पी बर्थडे अमेरिका

दरअसल, अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पिछले महीने इस अनोखे जनसंपर्क अभियान का अनावरण किया। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आजादी आगे बढ़ रही है... सचमुच! और दिल्लीवासियों से अपील की कि वे इन रिक्शों को पकड़ें, क्योंकि ये जल्द ही पूरे शहर में दिखाई देने वाले हैं। यह अभियान अमेरिका द्वारा दुनिया भर में चलाए जा रहे 250वीं वर्षगांठ समारोहों का हिस्सा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों को लेकर तनाव के बाद यह कदम संबंधों को सुधारने की दिशा में एक प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के इस सप्ताहांत नई दिल्ली आने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि यह अभियान अमेरिका द्वारा दुनिया भर में चलाए जा रहे 250वीं वर्षगांठ समारोहों का हिस्सा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों को लेकर तनाव के बाद यह कदम संबंधों को सुधारने की दिशा में एक प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के इस सप्ताह के अंत में नई दिल्ली आने की संभावना है।

वहीं, ऑटो चालकों के लिए हालांकि यह अभियान सिर्फ एक मौका है। ऑटो ड्राइवर गणेश कुमार ने बताया कि मैंने पहले मना कर दिया था। फिर उन्होंने चाय का एक पैकेट देने का लालच दिया, तो लगा ले लिया। वहीं, दूसरे ड्राइवर प्रदीप कुमार ने कहा कि उनके रिक्शे की छत फटी हुई थी, इसलिए पोस्टर लगवाकर उसे ढक लिया। जब उनसे पूछा गया कि विज्ञापन में क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि बस इतना पता है कि ट्रंप हैं, बाकी ज्यादा नहीं जानता।