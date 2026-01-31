अभी तक चुनावी गड़बड़ियों को खत्म करने में सफल नहीं हुए: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

संक्षेप: अपनी नई किताब में हामिद अंसारी यह भी लिखते हैं कि हम अभी तक चुनावी गड़बड़ियों को खत्म करने में सफल नहीं हुए हैं। हमने पैसे की ताकत को उसके सभी रूपों में चुनावी नतीजों को बिगाड़ने की इजाजत दी है और उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में नाकाम रहे हैं।

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का मानना ​​है कि देश की राजनीतिक प्रक्रिया वैचारिक पतन को दिखाती है, जहां पैसे की ताकत को उसके सभी रूपों में चुनावी नतीजों को बिगाड़ने की इजाजत दी है और उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में नाकाम रहे हैं। अपनी नई किताब 'आर्गुएबली कंटेंशियस: थॉट्स ऑन ए डिवाइडेड वर्ल्ड' में अंसारी यह भी लिखते हैं, "हम अभी तक चुनावी गड़बड़ियों को खत्म करने में सफल नहीं हुए हैं। हमने पैसे की ताकत को उसके सभी रूपों में चुनावी नतीजों को बिगाड़ने की इजाजत दी है और उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में नाकाम रहे हैं।"

वह आगे कहते हैं, "आज हमें यह मानना ​​होगा कि लोकतंत्र का गिलास आधा भरा हुआ है। हमने चुनावी लोकतंत्र का अभ्यास मशीनी तरीके से किया है, बिना इसे पूरी तरह से प्रतिनिधि बनाए।" अंसारी, जो लगातार दो कार्यकाल (2007-2017) तक उपराष्ट्रपति रहे, दावा करते हैं कि हमारी चुनावी प्रक्रियाओं और तरीकों ने इन कमियों को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया है। वह लिखते हैं, "हमारी राजनीतिक प्रक्रिया वैचारिक पतन और संवैधानिक नैतिकता के पालन में गिरावट को दिखाती है। हमारा समाज नैतिक व्यवस्था और सार्वजनिक विवेक के प्रति बढ़ती उपेक्षा दिखाता है।''

इसी तरह, बहुसंख्यकवाद की बढ़ती प्रवृत्तियों और नागरिकों के खास वर्गों को निशाना बनाने के लिए इतिहास का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से सामाजिक दरारें और गहरी हुई हैं, वे कहते हैं। अंसारी यह भी कहते हैं कि भारत की आबादी का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा बनाने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हाल के अध्ययनों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को उन धारणाओं से जोड़ा गया है जो अगस्त 1947 के विभाजन को लाने वाली सोच की जड़ों से जुड़ी हैं।

वह लिखते हैं कि वे तर्क देते हैं कि हिंसा सिर्फ आकस्मिक नहीं थी, बल्कि राष्ट्र की नींव का एक अभिन्न अंग थी और भाईचारे की जरूरत व्यवस्था बहाल करने की अनिवार्य जरूरत के साथ मौजूद थी। उन्होंने आगे कहा, "यह बाद में उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर लिखा गया है और, इतने समय बाद, समाज के कुछ हिस्सों में सामाजिक एकता के लिए इसकी वैलिडिटी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।"