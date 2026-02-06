'ट्रंप डींगे मारते हैं तो उन्हें मारने दो', हामिद अंसारी ने किस बात पर कसा तंज

संक्षेप: हामिद अंसारी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और पीएम मोदी-ट्रंप संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका बड़ा देश है, इसलिए वह भारत पर कई बातें थोपना चाहेगा, लेकिन भारत अपनी मर्जी से फैसला करेगा।

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के दावे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन भारत ने उनकी कोई भूमिका नहीं मानी। अंसारी ने दिल्ली में दिए बयान में कहा कि ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाक युद्ध रोका, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया हो सकता है, लेकिन भारत ने नहीं किया। अंसारी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, "ट्रंप डींगे मारते हैं तो उन्हें मारने दो"। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप बड़े देश के नेता हैं और वे कई बातें मनवाना चाहते हैं, लेकिन भारत कुछ पर सहमत होता है और कुछ पर नहीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अंसारी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और पीएम मोदी-ट्रंप संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका बड़ा देश है, इसलिए वह भारत पर कई बातें थोपना चाहेगा, लेकिन भारत अपनी मर्जी से फैसला करेगा। उन्होंने व्यापार समझौते की डिटेल्स अभी नहीं आने देने की बात कही और कहा कि डिटेल्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अंसारी ने जोर दिया कि ट्रंप की हर बात पर रोक नहीं लगाई जा सकती, वे जो कहें कहने दें।

संसद की कार्यवाही पर चिंता

संसद की कार्यवाही पर बोलते हुए अंसारी ने चिंता जताई कि पहले संसद साल में औसतन 90-100 दिन चलती थी, लेकिन अब यह घटकर 50-60 दिन रह गई है। इससे संसद अपने काम का आधा समय ही कर पाती है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के एक बयान पर अंसारी ने हैरानी जताई और कहा कि सदन के नियमों के अनुसार स्पीकर या चेयरमैन को सदन की कार्यवाही पर पूर्ण अधिकार होता है। पहले सदन की सुरक्षा लोकसभा और राज्यसभा के अधीन थी, लेकिन अब बदल गई है। उन्होंने कहा कि स्पीकर इतने शक्तिशाली व्यक्ति के सामने दब सकते हैं, यह समझ से परे है।

SIR पर क्या कहा