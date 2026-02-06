Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsHamid Ansari digs at Donald Trump claim of preventing war between India and Pakistan
'ट्रंप डींगे मारते हैं तो उन्हें मारने दो', हामिद अंसारी ने किस बात पर कसा तंज

'ट्रंप डींगे मारते हैं तो उन्हें मारने दो', हामिद अंसारी ने किस बात पर कसा तंज

संक्षेप:

हामिद अंसारी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और पीएम मोदी-ट्रंप संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका बड़ा देश है, इसलिए वह भारत पर कई बातें थोपना चाहेगा, लेकिन भारत अपनी मर्जी से फैसला करेगा। 

Feb 06, 2026 08:29 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के दावे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन भारत ने उनकी कोई भूमिका नहीं मानी। अंसारी ने दिल्ली में दिए बयान में कहा कि ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाक युद्ध रोका, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया हो सकता है, लेकिन भारत ने नहीं किया। अंसारी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, "ट्रंप डींगे मारते हैं तो उन्हें मारने दो"। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप बड़े देश के नेता हैं और वे कई बातें मनवाना चाहते हैं, लेकिन भारत कुछ पर सहमत होता है और कुछ पर नहीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:भारत ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का किया सफल परीक्षण, कितनी है रेंज?

अंसारी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और पीएम मोदी-ट्रंप संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका बड़ा देश है, इसलिए वह भारत पर कई बातें थोपना चाहेगा, लेकिन भारत अपनी मर्जी से फैसला करेगा। उन्होंने व्यापार समझौते की डिटेल्स अभी नहीं आने देने की बात कही और कहा कि डिटेल्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अंसारी ने जोर दिया कि ट्रंप की हर बात पर रोक नहीं लगाई जा सकती, वे जो कहें कहने दें।

संसद की कार्यवाही पर चिंता

संसद की कार्यवाही पर बोलते हुए अंसारी ने चिंता जताई कि पहले संसद साल में औसतन 90-100 दिन चलती थी, लेकिन अब यह घटकर 50-60 दिन रह गई है। इससे संसद अपने काम का आधा समय ही कर पाती है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के एक बयान पर अंसारी ने हैरानी जताई और कहा कि सदन के नियमों के अनुसार स्पीकर या चेयरमैन को सदन की कार्यवाही पर पूर्ण अधिकार होता है। पहले सदन की सुरक्षा लोकसभा और राज्यसभा के अधीन थी, लेकिन अब बदल गई है। उन्होंने कहा कि स्पीकर इतने शक्तिशाली व्यक्ति के सामने दब सकते हैं, यह समझ से परे है।

SIR पर क्या कहा

चुनाव आयोग और विशेष गहन संशोधन (SIR) पर अंसारी ने कहा कि सीजेआई और सीईसी जैसे पदों पर बैठे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें निर्देश की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि हर चीज का समय होता है। मतदाता सूची संशोधन जरूरी है, लेकिन चुनाव से दो दिन पहले नहीं किया जाना चाहिए।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Congress BJP Election
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।