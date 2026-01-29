Hindustan Hindi News
Hamas expanding its presence in Pakistan and Bangladesh Israeli ambassador warned India
पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैर पसार रहा हमास, इजरायली राजदूत ने भारत को किया आगाह

संक्षेप:

राजदूत ने कहा कि 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले ने दुनिया भर के कई आतंकवादी संगठनों को ऐसे हमलों के लिए उकसाया है। अजार ने इस हमले की तुलना पहलगाम हमले से भी की।

Jan 29, 2026 08:59 am ISTJagriti Kumari भाषा, नई दिल्ली
इजरायल में निशस्त्रीकरण की बातचीत के बीच आतंकी संगठन हमास अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैर पसार रहा है। इसे लेकर कई विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। अब भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने बुधवार को कहा है कि हमास नेताओं का पाकिस्तान और बांग्लादेश में संपर्क स्थापित करना सभी देशों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

अजार ने पीटीआई के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि इजरायल और भारत इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि हमें इसके खिलाफ लड़ना ही होगा। हमास का पाकिस्तान और बांग्लादेश में संपर्क स्थापित करना हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।’’ अजार ने कहा, “हम इन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में होने वाले किसी भी हमले से खुद को बचाने के तरीके खोज लेंगे।’’

इजरायली राजदूत ने आगे इजरायल में 7 अक्टूबर को हुए हमले की तुलना पहलगाम हमले से की। उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले ने दुनिया भर के विभिन्न आतंकवादी संगठनों को इसी तरह के कृत्य करने के लिए उकसाया है। इजराइली राजदूत ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से सात अक्टूबर के आतंकी हमले ने दुनिया भर के विभिन्न आतंकी संगठनों को इसी तरह के अपराध करने के लिए उकसाया। हमने पहलगाम जैसी घटनाएं देखी हैं, जहां लोगों की उनके धर्म के आधार पर हत्या कर दी गई।’’

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा की संभावना पर अजार ने पुष्टि की कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें न्योता दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है और हमें उम्मीद है कि वह जल्द ही इजराइल की यात्रा करेंगे।’’

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
