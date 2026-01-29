पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैर पसार रहा हमास, इजरायली राजदूत ने भारत को किया आगाह

संक्षेप: राजदूत ने कहा कि 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले ने दुनिया भर के कई आतंकवादी संगठनों को ऐसे हमलों के लिए उकसाया है। अजार ने इस हमले की तुलना पहलगाम हमले से भी की।

इजरायल में निशस्त्रीकरण की बातचीत के बीच आतंकी संगठन हमास अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैर पसार रहा है। इसे लेकर कई विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। अब भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने बुधवार को कहा है कि हमास नेताओं का पाकिस्तान और बांग्लादेश में संपर्क स्थापित करना सभी देशों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अजार ने पीटीआई के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि इजरायल और भारत इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि हमें इसके खिलाफ लड़ना ही होगा। हमास का पाकिस्तान और बांग्लादेश में संपर्क स्थापित करना हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।’’ अजार ने कहा, “हम इन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में होने वाले किसी भी हमले से खुद को बचाने के तरीके खोज लेंगे।’’

इजरायली राजदूत ने आगे इजरायल में 7 अक्टूबर को हुए हमले की तुलना पहलगाम हमले से की। उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले ने दुनिया भर के विभिन्न आतंकवादी संगठनों को इसी तरह के कृत्य करने के लिए उकसाया है। इजराइली राजदूत ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से सात अक्टूबर के आतंकी हमले ने दुनिया भर के विभिन्न आतंकी संगठनों को इसी तरह के अपराध करने के लिए उकसाया। हमने पहलगाम जैसी घटनाएं देखी हैं, जहां लोगों की उनके धर्म के आधार पर हत्या कर दी गई।’’