'हम इनको पागल कर देंगे...' पीएम मोदी और अमित शाह पर राहुल गांधी का तीखा हमला

Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष अब अपनी बात मजबूती से कह रहा है, जिसे कोई नहीं रोक सकता।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहुल गांधी ने गुरुवार को पीएम मोदी और अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचानात्मक कॉग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम सीधा और सिंपल है। हम इनको पागल कर देंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब इस आवाज को कोई भी रोक नहीं सकता। राहुल गांधी ने इसे ‘थैंक यू, टाटा, गुडबाय’ वाला मामला करार दिया और स्पष्ट संकेत दिया कि सत्ता पक्ष के लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है।

राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि मेरी बात याद रखना.. जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते और अमित शाह अपना पद नहीं छोड़ देते, तब तक उनमें से कोई भी आराम से सो नहीं पाएगा। आगे उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष उन्हें लगातार जगाए रखेगा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष उन्हें रात-दिन, यहां तक कि पूरी रात भी जगाए रखेगा, जब तक वे आखिरकार हार नहीं मान लेते और यह स्वीकार नहीं कर लेते कि यह हमारी बस की बात नहीं; हमें माफ कर दो, हमें जाने दो।

राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए गुरुवार को यहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोगों की आजादी छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को किसी एक तय व्यवस्था में ढालने के बजाय देश के लोगों को अपनी बात कहने और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आरएसएस की पुरानी ताकत छोटे कारोबारी और छोटे व्यवसायी थे लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने इन्हीं वर्गों को नुकसान पहुंचाया है। देश के छोटे कारोबारियों और परंपरागत व्यवसायों को नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) की वर्तमान व्यवस्था से नुकसान हुआ है। छोटे कारोबारी किनारे कर दिए गए और संगठन तथा भाजपा की राजनीति में बड़े पूंजीपति समूहों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया।

इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया का भी जिक्र किया और कहा कि मीडिया के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा हो चुका है, लेकिन पत्रकारों को अपनी भूमिका निभाते हुए सच्चाई जनता तक पहुंचानी होगी। उनका कहना था कि मीडिया घराने के मालिकों को ऊपर से फोन आते हैं और खबरें तय करायी जाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भावना होती है और इस राष्ट्रीय भावना का सीधा मतलब यह है कि भारत के लोगों को किसी ताकत के दबाव में अपनी आवाज नहीं दबानी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपने धर्म, संस्कृति या विचारों की बात की अभिव्यक्ति से नहीं रोका जाना चाहिए। आप सिख हैं तो गुरु नानक की बात कर सकते हैं, मुसलमान हैं तो अल्लाह की बात कर सकते हैं, जैन हैं तो महावीर की और हिंदू हैं तो शिव की बात कर सकते हैं। जिसको जो बात करनी है, उसे बोलना चाहिए।