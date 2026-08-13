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'हम इनको पागल कर देंगे...' पीएम मोदी और अमित शाह पर राहुल गांधी का तीखा हमला

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष अब अपनी बात मजबूती से कह रहा है, जिसे कोई नहीं रोक सकता।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहुल गांधी ने गुरुवार को पीएम मोदी और अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचानात्मक कॉग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम सीधा और सिंपल है। हम इनको पागल कर देंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब इस आवाज को कोई भी रोक नहीं सकता। राहुल गांधी ने इसे ‘थैंक यू, टाटा, गुडबाय’ वाला मामला करार दिया और स्पष्ट संकेत दिया कि सत्ता पक्ष के लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है।

राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि मेरी बात याद रखना.. जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते और अमित शाह अपना पद नहीं छोड़ देते, तब तक उनमें से कोई भी आराम से सो नहीं पाएगा। आगे उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष उन्हें लगातार जगाए रखेगा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष उन्हें रात-दिन, यहां तक कि पूरी रात भी जगाए रखेगा, जब तक वे आखिरकार हार नहीं मान लेते और यह स्वीकार नहीं कर लेते कि यह हमारी बस की बात नहीं; हमें माफ कर दो, हमें जाने दो।

राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए गुरुवार को यहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोगों की आजादी छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को किसी एक तय व्यवस्था में ढालने के बजाय देश के लोगों को अपनी बात कहने और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आरएसएस की पुरानी ताकत छोटे कारोबारी और छोटे व्यवसायी थे लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने इन्हीं वर्गों को नुकसान पहुंचाया है। देश के छोटे कारोबारियों और परंपरागत व्यवसायों को नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) की वर्तमान व्यवस्था से नुकसान हुआ है। छोटे कारोबारी किनारे कर दिए गए और संगठन तथा भाजपा की राजनीति में बड़े पूंजीपति समूहों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया।

इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया का भी जिक्र किया और कहा कि मीडिया के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा हो चुका है, लेकिन पत्रकारों को अपनी भूमिका निभाते हुए सच्चाई जनता तक पहुंचानी होगी। उनका कहना था कि मीडिया घराने के मालिकों को ऊपर से फोन आते हैं और खबरें तय करायी जाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भावना होती है और इस राष्ट्रीय भावना का सीधा मतलब यह है कि भारत के लोगों को किसी ताकत के दबाव में अपनी आवाज नहीं दबानी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपने धर्म, संस्कृति या विचारों की बात की अभिव्यक्ति से नहीं रोका जाना चाहिए। आप सिख हैं तो गुरु नानक की बात कर सकते हैं, मुसलमान हैं तो अल्लाह की बात कर सकते हैं, जैन हैं तो महावीर की और हिंदू हैं तो शिव की बात कर सकते हैं। जिसको जो बात करनी है, उसे बोलना चाहिए।

विदेश नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी देशों के साथ संबंध रखने चाहिए। उन्होंने ईरान, अमेरिका और रूस के संदर्भ में कहा कि भारत के सामने वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर था, क्योंकि ईरान रूस अमेरिका भारत के मित्र राष्ट्र थे लेकिन भारत सरकार इसका लाभ नहीं उठा सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता देश की राजनीतिक संरचना को मजबूत करने और अपने समर्थक कारोबारी समूहों से आर्थिक सहयोग लेने तक सीमित हो गयी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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