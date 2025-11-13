बांग्लादेश को लॉन्च पैड बनाकर भारत पर हमला करने की तैयारी में हाफिज सईद, खुफिया सूत्रों की चेतावनी

संक्षेप: बीते मई महीने में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जैश और लश्कर के ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में दर्जनों आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था जिसके बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं।

लश्कर का सरगना आतंकी हाफिज सईद भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। हाल ही में सामने आईं कुछ रिपोर्ट्स में इसका खुलासा हुआ है। इन रिपोर्ट्स में खुफिया सूत्रों के हवाले दावा किया गया है कि हाफिज सईद भारत के खिलाफ हमला करने के लिए नया लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद के इस नए लॉन्च पैड का ठिकाना बांग्लादेश हो सकता है।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की योजना बना रहा है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से पहले हाल ही मेरी पाकिस्तान के खैरपुर तमेवाली से एक वायरल वीडियो भी सामने आया है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह सैफ यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि सैफुल्लाह के इस दावे को महज बयानबाजी मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।

हाफिज सईद का करीबी पहुंचा था बांग्लादेश खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाफिज सईद के एक करीबी, अल्लामा इब्तिसाम इलाही जहीर ने अक्टूबर के अंत में गुप्त रूप से बांग्लादेश का दौरा किया था। इस दौरान उसने कथित तौर पर राजशाही और चपैनवाबगंज जैसे बॉर्डर वाले जिलों में कुछ कट्टरपंथी समूहों से मुलाकात की थी। खुफिया फाइलों के मुताबिक इस उनका संदेश स्पष्ट था, स्थानीय युवाओं को जिहाद के लिए संगठित करना और धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी ताकतों के खिलाफ पाकिस्तान से बांग्लादेश तक सेना को एकजुट करना।

पाकिस्तान और बांग्लादेश का याराना खुफिया एजेंसियों की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के देश की गद्दी संभालने के बाद से ही दोनों देश खुलकर यारी दिखा रहे हैं। हाल के हफ्तों में इन दोनों देशों के बीच कई उच्च-स्तरीय सैन्य और राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, जो भारत के लिए चिंताजनक खबर हो सकती है।