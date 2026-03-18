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कांग्रेस से थी 'जबरदस्ती की शादी', तभी हुआ 'तलाक'; खरगे को पूर्व PM देवगौड़ा का टका सा जवाब

Mar 18, 2026 10:01 pm ISTPramod Praveen एएनआई, नई दिल्ली
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खरगे ने राज्यसभा में कुछ सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर उनकी विदाई पर अपने संबोधन में देवेगौड़ा का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने 'मोहब्बत तो हमारे साथ की लेकिन शादी मोदी साहब' के साथ कर ली। उन्होंने ऐसा क्यों किया कारण मालूम नहीं है।

कांग्रेस से थी 'जबरदस्ती की शादी', तभी हुआ 'तलाक'; खरगे को पूर्व PM देवगौड़ा का टका सा जवाब

पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उस टिप्पणी पर करारा तंज कसते हुए जवाब दिया है, जिसमें खरगे ने कहा था कि देवेगौड़ा को 'मोहब्बत' कांग्रेस से थी, लेकिन उन्होंने 'शादी' भारतीय जनता पार्टी (BJP) से कर ली। इस पर देवेगौड़ा ने कहा कि वह कांग्रेस के साथ एक 'ज़बरदस्ती की शादी' में थे और एक 'ज़बरदस्ती के रिश्ते' के कारण उन्हें 'तलाक' लेना पड़ा।

सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, "मेरे प्यारे दोस्त श्री खरगे ने आज संसद में @INCIndia के प्रति मेरे 'प्यार' और @BJP4India के साथ मेरी 'शादी' पर एक मज़ाकिया टिप्पणी की। जब उन्होंने यह बात कही, तब मैं सदन में मौजूद नहीं था। कांग्रेस @PMOIndia से 'तलाक' लेने के लिए मैं क्यों मजबूर हुआ, इस पर मेरा जवाब यहाँ है - जो हल्का-फुल्का भी है और तथ्यों पर आधारित भी।"

खरगे को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की थी

पोस्ट के साथ अटैच एक पत्र में देवेगौड़ा ने लिखा, "अगर मुझे अपने दोस्त को शादी वाली उसी भाषा में जवाब देना हो, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस के साथ एक 'ज़बरदस्ती की शादी' में था, लेकिन मुझे उनसे 'तलाक' लेना पड़ा, क्योंकि यह एक ज़बरदस्ती का रिश्ता था।" इसके साथ ही देवेगौड़ा ने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने खरगे को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की थी; हालाँकि, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने HD कुमारस्वामी के नेतृत्व पर ज़ोर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर पार्टी ने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की होती जिसने दलबदल को उकसाया था - जिसके कारण कई कांग्रेस नेता BJP में शामिल हो गए थे - तो खड़गे आज AICC अध्यक्ष के तौर पर बेहतर स्थिति में होते।

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2019 में उन्होंने क्या किया?

उन्होंने पत्र में लिखा, “खरगे को याद होगा कि 2018 में, कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को भेजा था और HD कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी। मैंने इस पर सहमति नहीं दी थी। मैंने सबके सामने सबसे कहा था कि खरगे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सिद्धारमैया भी वहाँ मौजूद थे। हालाँकि, आज़ाद ने कुमारस्वामी के नेतृत्व पर जोर दिया लेकिन इतनी सारी धूमधाम और शादी-ब्याह के बाद, 2019 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें धोखा दिया। कांग्रेस के कितने विधायक BJP में चले गए और उन्हें किसने भेजा, यह अब सबको पता है। अगर कांग्रेस ने उस दिन दल-बदल भड़काने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की होती, तो आज मेरे दोस्त, खरगे, AICC अध्यक्ष के तौर पर बेहतर स्थिति में होते।”

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मैंने कांग्रेस गठबंधन नहीं छोड़ा

उन्होंने आगे कहा, " मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैंने कांग्रेस गठबंधन नहीं छोड़ा। वे ही दूर चले गए। उन्होंने मेरे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि मैं उनसे "तलाक" लेकर एक अधिक स्थिर गठबंधन की तलाश करूँ।"

राज्यसभा से शुरु हुआ मजाकिया अंदाज

इससे पहले, खरगे ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के साथ अपने 54 साल से भी ज़्यादा पुराने जुड़ाव को याद करते हुए मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "मैं देवेगौड़ा को 54 साल से भी ज़्यादा समय से जानता हूँ, और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। बाद में, मुझे नहीं पता क्या हुआ। 'वो मोहब्बत हमारे साथ किए, शादी मोदी साहब के साथ'।" यह सब तब हुआ जब बुधवार को राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों को विदाई दी जा रही थी। इसी दौरान नेता विपक्ष खरगे ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का जिक्र किया।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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