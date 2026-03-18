कांग्रेस से थी 'जबरदस्ती की शादी', तभी हुआ 'तलाक'; खरगे को पूर्व PM देवगौड़ा का टका सा जवाब

खरगे ने राज्यसभा में कुछ सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर उनकी विदाई पर अपने संबोधन में देवेगौड़ा का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने 'मोहब्बत तो हमारे साथ की लेकिन शादी मोदी साहब' के साथ कर ली। उन्होंने ऐसा क्यों किया कारण मालूम नहीं है।

पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उस टिप्पणी पर करारा तंज कसते हुए जवाब दिया है, जिसमें खरगे ने कहा था कि देवेगौड़ा को 'मोहब्बत' कांग्रेस से थी, लेकिन उन्होंने 'शादी' भारतीय जनता पार्टी (BJP) से कर ली। इस पर देवेगौड़ा ने कहा कि वह कांग्रेस के साथ एक 'ज़बरदस्ती की शादी' में थे और एक 'ज़बरदस्ती के रिश्ते' के कारण उन्हें 'तलाक' लेना पड़ा।

सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, "मेरे प्यारे दोस्त श्री खरगे ने आज संसद में @INCIndia के प्रति मेरे 'प्यार' और @BJP4India के साथ मेरी 'शादी' पर एक मज़ाकिया टिप्पणी की। जब उन्होंने यह बात कही, तब मैं सदन में मौजूद नहीं था। कांग्रेस @PMOIndia से 'तलाक' लेने के लिए मैं क्यों मजबूर हुआ, इस पर मेरा जवाब यहाँ है - जो हल्का-फुल्का भी है और तथ्यों पर आधारित भी।"

खरगे को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की थी पोस्ट के साथ अटैच एक पत्र में देवेगौड़ा ने लिखा, "अगर मुझे अपने दोस्त को शादी वाली उसी भाषा में जवाब देना हो, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस के साथ एक 'ज़बरदस्ती की शादी' में था, लेकिन मुझे उनसे 'तलाक' लेना पड़ा, क्योंकि यह एक ज़बरदस्ती का रिश्ता था।" इसके साथ ही देवेगौड़ा ने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने खरगे को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की थी; हालाँकि, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने HD कुमारस्वामी के नेतृत्व पर ज़ोर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर पार्टी ने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की होती जिसने दलबदल को उकसाया था - जिसके कारण कई कांग्रेस नेता BJP में शामिल हो गए थे - तो खड़गे आज AICC अध्यक्ष के तौर पर बेहतर स्थिति में होते।

2019 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने पत्र में लिखा, “खरगे को याद होगा कि 2018 में, कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को भेजा था और HD कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी। मैंने इस पर सहमति नहीं दी थी। मैंने सबके सामने सबसे कहा था कि खरगे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सिद्धारमैया भी वहाँ मौजूद थे। हालाँकि, आज़ाद ने कुमारस्वामी के नेतृत्व पर जोर दिया लेकिन इतनी सारी धूमधाम और शादी-ब्याह के बाद, 2019 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें धोखा दिया। कांग्रेस के कितने विधायक BJP में चले गए और उन्हें किसने भेजा, यह अब सबको पता है। अगर कांग्रेस ने उस दिन दल-बदल भड़काने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की होती, तो आज मेरे दोस्त, खरगे, AICC अध्यक्ष के तौर पर बेहतर स्थिति में होते।”

मैंने कांग्रेस गठबंधन नहीं छोड़ा उन्होंने आगे कहा, " मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैंने कांग्रेस गठबंधन नहीं छोड़ा। वे ही दूर चले गए। उन्होंने मेरे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि मैं उनसे "तलाक" लेकर एक अधिक स्थिर गठबंधन की तलाश करूँ।"