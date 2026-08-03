हां मुझे संघी बनना है, नया वीडियो शेयर कर बोलीं कंगना रनौत, किसे कह दिया दोगला?

कंगना रनौत सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर अपने ट्रोलर्स पर हमले बोल रही हैं। इससे पहले उन्होंने जेन जी के लिए भी एक वीडियो डाला था। अब कंगना ने नए वीडियो में कहा है कि उन्हें पुरानी वीडियो के जरिए निशाना बनाया जा रहा है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार अपने ट्रोलर्स को जवाब दे रही हैं। इस बीच सोमवार को कंगना रनौत ने अपना एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कंगना फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर निशाना साधते हुए कहती हैं कि कुछ लोग न्यूट्रल होने का महज दिखावा करते हैं लेकिन असल में वे कुछ और ही होते हैं। अपनी पुरानी छवि पर उठते सवालों का जवाब देते हुए 40 वर्षीय कंगना ने स्पष्ट कहा कि वे कभी 'मॉडरेट हिंदू' थीं, लेकिन अब वे 'जागरूक हिंदू' बनना चाहती हैं।

वीडियो में कंगना रनौत ने उन आलोचकों पर तंज कसने वालों पर तीखा हमला बोला जो उनके विचारों में आए बदलाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कंगना ने कहा, "हां, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी।… मुझपर तंज किया जाता है कि 'तुम कब से संघी बन गई?' हां, मुझे संघी बनना है। मुझे BJP और RSS की जो विचारधारा है जागरूक हिंदू की, मुझे वो बनना है। मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती?” इस दौरान कंगना ने अपने पुराने विडियोज को लेकर हो रहे आलोचनाओं पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे पहले हर तरह की चीजें करती थीं, लेकिन आज वे जागरूक हिंदू पहचान को अपनाना चाहती हैं और किसी को इस बदलाव पर सवाल उठाने का हक नहीं है।

इस्लामियों के साथ… कंगना ने वीडियो में इंडस्ट्री से जुड़ी हिंदू एक्ट्रेस पर भी निशाना साधा है। कंगना ने दावा किया कि उन्होंने इंडस्ट्री में कई हिंदू लड़कियों को बहुत करीब से देखा है। शुरुआत में वे राजनीति या धर्म को लेकर काफी न्यूट्रल रहती हैं और उनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं होती।लेकिन जैसे ही वे किसी इस्लामी के साथ रिश्ते में आती हैं, उनकी सोच वामपंथी बन जाती हैं। कंगना कहती हैं, “जैसी ही वो किसी इस्लामी के साथ रिश्ते में आती हैं, वो इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट बन जाते हैं।”

कंगना ने आगे कहा कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान सबको अपनी पसंद का धर्म या विचारधारा चुनने की आजादी देता है, इसलिए इसमें कोई कानूनी समस्या नहीं है लेकिन समस्या यह है कि जब हिंदुओं बेटियों की बात आती है तो उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। उन्होंने ऐसी सोच को दोगला कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना रनौत ने यह तंज कथित तौर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पर कसा है। बता दें कि बीते दिनों सोनाक्षी सिन्हा ने CJP आंदोलन का समर्थन किया था। वीडियो से ठीक पहले कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा पर हमला भी बोला।