H1B वीजा: क्या सभी को देनी होगी एक लाख डॉलर फीस, 10 सवालों से दूर होंगे सारे कंफ्यूजन

एच-1बी वीजा की नई फीस को लेकर काफी अफरा-तफरी का माहौल है। तमाम लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि यह सभी वीजा होल्डर्स पर लागू होगा या केवल नए वीजा के लिए अप्लाई करने वालों पर। इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कुछ चीजों से पर्दा हटाया है। आइए जानते हैं एच-1बी वीजा फीस से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब...

एच-1बी वीजा प्रोग्राम है क्या

एच-1बी वीजा एक अप्रवासी प्रोग्राम है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकती हैं। इसके तहत आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और साइंस स्पेशलिस्ट्स को नौकरी मिलती है। आमतौर पर यह तीन साल के लिए जारी होता है। बाद में इसे छह साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारी कानूनी तौर पर रहने और नौकरी करने का अधिकारी होता है।

नए एच-1बी वीजा नियम क्या हैं

अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत दूसरे देश के कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के बदले कंपनियों को एक बार में एक लाख अमेरिकी डॉलर की वीजा फीस चुकानी होगी।

क्या वर्तमान वीजा होल्डर्स पर भी यह फीस लागू होगी

इसका जवाब है नहीं। वर्तमान एच-1बी वीजा होल्डर्स पर नई फीस लागू नहीं होगी। इसके अलावा इस समय जो एच-1बी वीजाधारक अमेरिका से बाहर गए हुए हैं, उन्हें भी राहत दी गई है। यानी, अमेरिका वापस आने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त फीस नहीं चुकानी होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेट्री कैरोली लेविट ने यह बात स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि नियम केवल नए वीजा पर लागू होगा। वर्तमान वीजा धारक या नवीनीकरण कराने वाले इससे मुक्त रहेंगे।

क्या एक लाख डॉलर की फीस सालाना है?

नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेट्री ने इसको लेकर भी स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि सालाना फीस नहीं है, बल्कि वन-टाइम फीस है। यह वीजा के लिए अप्लाई करते समय ही चुकानी होगी।

क्या वर्तमान एच-1बी वीजा होल्डर बाहर जाकर फिर अमेरिका आ सकते हैं?

हां, बिल्कुल। अमेरिका से बाहर यात्रा करने और वापस आने संबंधी सभी नियम अपरिवर्तित हैं। नियम केवल नए वीजा के लिए अप्लाई करने वालों पर, नए लॉटरी साइकिल से लागू होगा।

एक लाख डॉलर की फीस से छूट किसे?

इसके तहत अमेरिका के गृह सुरक्षा सचिव कुछ मामलों में छूट दे सकते हैं। ऐसा तब होगा जब किसी कर्मचारी को हायर करना राष्ट्रीय हित में माना जाता है और इससे अमेरिकी सुरक्षा या कल्याण को खतरा नहीं है।

नियोक्ताओं को कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए?

नियोक्ताओं को H-1B याचिका दायर करने से पहले USD 100,000 के भुगतान का प्रमाण रखना जरूरी होगा।

फीस पेमेंट का वेरिफिकेशन कौन करेगा?

स्टेट सेक्रेट्री वीजा प्रक्रिया के दौरान भुगतान की पुष्टि करेंगे। केवल तभी वीजा याचिकाएं स्वीकृत होंगी जब शुल्क का भुगतान किया गया हो।

क्या प्राथमिकताओं या वेतन में परिवर्तन होंगे?

हां। उच्च-कौशल, हाई सैलरी इंप्लॉईज को एंट्री लेवल की नौकरियों पर वरीयता दी जाएगी। श्रम विभाग मौजूदा वेतन स्तरों को बढ़ाएगा ताकि कम वेतन पर काम करने से रोका जा सके।