परिसीमन बिल को लेकर CJP के आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिल पास होने पर देश की चुनावी सीमाएं फिर तय होंगी और ‘निष्पक्ष परिसीमन’ को लेकर तंज कसा।

परिसीमन आयोग में ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल, आशुतोष रांका ने ‘फेयर डिलिमिटेशन’ को लेकर कसा तंज (फाइल फोटो)

देश में परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े नए विधेयक पेश करने जा रही है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की संभावित भूमिका को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि परिसीमन विधेयक पारित हो जाता है, तो ज्ञानेश कुमार पूरे भारत की चुनावी सीमाओं को दोबारा तय करने की प्रक्रिया में भूमिका निभाएंगे।

रांका ने अपने पोस्ट में लिखा, “अगर परिसीमन विधेयक पास हो जाता है, तो ज्ञानेश कुमार पूरे भारत की चुनावी सीमाओं को फिर से तय करेंगे। क्या इसे 'निष्पक्ष परिसीमन' कहा जा सकता है?”

परिसीमन आयोग में क्या होगी ज्ञानेश कुमार की भूमिका? केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के मुताबिक, कानून लागू होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। प्रस्तावित आयोग में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त आयोग के सदस्य होंगे। संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी आयोग में शामिल होंगे।

इस प्रस्ताव के तहत ज्ञानेश कुमार आयोग में सदस्य के तौर पर भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण आयोग सामूहिक रूप से करेगा। प्रस्तावित आयोग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्गठन तथा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करेगा।

आयोग की सहायता के लिए राज्यों से लोकसभा सांसदों और विधायकों को सहयोगी सदस्य के तौर पर जोड़े जाने का भी प्रस्ताव है। इन सहयोगी सदस्यों को आयोग के फैसलों पर मतदान करने या उन्हें हस्ताक्षरित करने का अधिकार नहीं होगा।

ज्ञानेश कुमार को लेकर हालिया विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पिछले कुछ महीनों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। विवाद तब और बढ़ा जब द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कई बार आयोग के फैसलों और मतदाता सूची से जुड़े कामकाज पर आपत्ति दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयुक्तों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया, डेटाबेस तक पहुंच और निगरानी व्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी। विपक्ष ने इन आरोपों के आधार पर ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। हालांकि, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक बताते हुए राजनीतिक आरोपों को खारिज किया है। इस विवाद के बीच अब परिसीमन प्रक्रिया में ज्ञानेश कुमार की संभावित भूमिका को लेकर भी राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं।

क्या है परिसीमन और क्यों हो रहा है विवाद? परिसीमन का मतलब जनसंख्या और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। इसका उद्देश्य मतदाताओं के प्रतिनिधित्व में संतुलन कायम करना और चुनावी क्षेत्रों का पुनर्गठन करना होता है।

भारत में परिसीमन को लेकर लंबे समय से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता रही है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होने पर उन राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

विपक्षी दलों ने इससे पहले परिसीमन प्रक्रिया में राजनीतिक पक्षपात और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव के जरिए किसी दल को फायदा पहुंचाने की आशंका भी जताई थी। इस तरह के आरोपों को 'जेरीमेंडरिंग' कहा जाता है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह निर्धारित करने का आरोप लगाया जाता है कि चुनावी नतीजों पर किसी राजनीतिक दल को फायदा हो।

अप्रैल में सरकार का परिसीमन प्रस्ताव नहीं हो पाया था पास केंद्र सरकार ने इससे पहले अप्रैल 2026 में परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित विधायी पैकेज संसद में पेश किया था। इसमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के साथ परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित विधेयक शामिल थे।

हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में आवश्यक विशेष बहुमत हासिल नहीं कर सका। इसके बाद उससे जुड़े परिसीमन विधेयक और अन्य विधेयकों पर आगे कार्यवाही नहीं हुई। सरकार को इस प्रस्ताव पर विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा था।

नए प्रस्ताव में क्या बदलाव किए गए हैं? अब केंद्र सरकार नए विधायी पैकेज के साथ फिर से परिसीमन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में 50 फीसदी तक वृद्धि का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को 2051 तक सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है, ताकि राज्यों के प्रतिनिधित्व के अनुपात में अचानक बदलाव को लेकर उठ रही चिंताओं को कम किया जा सके।

प्रस्ताव के तहत परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 650 तक करने का प्रस्ताव भी नए संवैधानिक संशोधन पैकेज का हिस्सा है।

30 नवंबर से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने वाला है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से प्रस्तावित है। सरकार इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित नए विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है।