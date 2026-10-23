ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, ओम बिरला ने कौन से कागज मांगे
विपक्ष के प्रदर्शन के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसपर कार्रवाई करेंगे।
ज्ञानेश कुमार यानी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ संसद हरकत में आ सकती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नया प्रस्ताव लाया जाता है, तो तय नियमों और प्रक्रिया के हिसाब से उसपर कार्रवाई करेंगे। खास बात है कि यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब विपक्ष लगातार कुमार को CEC पद से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कई विपक्षी नेता मुलाकात भी कर चुके हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव को लेकर कहा, 'जब लाएंगे, तब प्रक्रिया अपनाएंगे, उसकी एक प्रक्रिया है। जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही चुनाव आयोग के मामले में भी प्रक्रिया होती है।' उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में सबको अपना-अपना मत-विचार रखने का अधिकार होता है। संसद में जब लाएंगे, उस समय कार्रवाई करेंगे।'
दो बार कोशिश कर चुका है विपक्ष
ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्ष की तरफ से दो बार कोशिश की जा चुकी है। इसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में दाखिल दो नोटिस खारिज किए जा चुके हैं। वहीं, दूसरी बार दिए गए नोटिस पर अब तक चर्चा आगे नहीं बढ़ी है और लंबित हैं। कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के जरिए हटाया जा सकता है। वहीं, मुख्य आयुक्त और आयुक्त राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर भी इस्तीफा दे सकते हैं।
ज्ञानेश कुमार पर विवाद
हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें चुनाव आयोग के काम करने की तरीकों पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई मौकों पर फैसलों को लेकर असहमति जाहिर की थी, जिन्हें नहीं सुना गया। वहीं, बाद में चुनाव आयोग ने साफ किया था कि सभी फैसले अधिकारियों की सहमति से लिए गए थे।
विपक्ष और CJP हमलावर
रिपोर्ट प्रकाशित होने के कुछ समय बाद ही प्रदर्शन तेज हो गए थे। लंबे समय से चुनावों पर सवाल खड़े कर रहे विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने की मांग के साथ प्रदर्शन तेज कर दिए। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी समेत कई संगठन भी सड़क पर उतर गए थे। खबरें हैं कि विपक्ष ने 1 नवंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विदेश यात्रा के चलते सवाल उठा रही है।
अभी खत्म नहीं हुआ है सत्र
खास बात है कि दोनों सदनों की बैठक बीते 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद मानसून सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है। ऐसी अटकलें हैं कि सरकार महिला आरक्षण कानून में संशोधन पारित कराने के लिए संसद की विशेष सत्र या विस्तारित बैठक बुला सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अप्रैल में बजट सत्र के दौरान पर्याप्त संख्या में सदस्यों का समर्थन नहीं मिलने के कारण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।
सरकार हुई अलर्ट
खबरें हैं कि सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लेकर अलर्ट मोड पर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि इस संबंध में विपक्ष से मदद भी मांगी गई है। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि सरकार के पास पारित करने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत है या नहीं। वहीं, बिरला ने भी इसपर कोई टिप्पणी नहीं की है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें