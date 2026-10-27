गुवाहाटी के होटल में खूनी खेल, क्यों पांच को मार दी गोली; आरोपी गिरफ्तार
गुवाहाटी के एक होटल में हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक होटल के लीज को लेकर विवाद में लीज पर लेने वाले ने मालिक और उसके परिवार पर गोलियां चला दीं।
असम के गुवाहाटी में सोमवार रात धड़ाधड़ गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। यहां होटल के मालिक और उसे लीज पर लेने वालों के बीच विवाद में कम से कम 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक घटना रात लगभग नौ बजे जीएस रोड पर बोरा सर्विस के सामने स्थित होटल बिलास इन में हुई और यह होटल असम पुलिस मुख्यालय से लगभग दो किलोमीटर दूर है। गोलीबारी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे अस्पातल में भर्ती करवाया गया है।
आरोपी गिरफ्तार
पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंत ने कहा, "गोली लगने से छह लोग घायल हुए, जिनमें से पांच की मौत हो गई। एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है।" एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि छठे शख्स की भी अस्पताल में मौत हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने होटल लीज पर लिया है, उसे घटना के एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने कहा, '' घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्तौल जब्त कर ली गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह घटना होटल के पट्टे समझौते से जुड़े विवाद के कारण हुई।'' महंत ने कहा, "मारे गए सभी लोग होटल के मालिक से जुड़े थे। लीज पर लेने वाले ने खुद गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी।'
मृतकों की पहचान होटल की मालकिन हेलेना भराली उनके बेटे देबोरशी कश्यप, बहू रिनिकी कश्यप, हेलेना के भाई भुदेव भराली के तर पर की गई है। इसके अलावा परिवार से जुड़े शख्स नारायण दास की भी मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कोई सुपारी नहीं दी थी बल्कि खुद ही इन लोगों की हत्या कर दी। गोलीबारी किन हालात में हुई, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें