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बीवी को खुश करने के चक्कर में हवालात पहुंचे पतिदेव! फ्लाईओवर पर बर्थडे मनाने का देखें अंजाम

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटी
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गुवाहाटी में पत्नी के लिए बीच फ्लाईओवर पर मिडनाइट बर्थडे मनाना पति समेत 14 लोगों को भारी पड़ गया। रेड कार्पेट और गुब्बारों से सजे फ्लाईओवर का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने दर्ज की FIR। पूरी खबर...

बीवी को खुश करने के चक्कर में हवालात पहुंचे पतिदेव! फ्लाईओवर पर बर्थडे मनाने का देखें अंजाम

असम के गुवाहाटी में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के लिए फ्लाईओवर के बीचों-बीच आयोजित की गई आधी रात की बर्थडे पार्टी अब उनके लिए एक बड़ी कानूनी मुसीबत बन गई है। इस भव्य आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं।

क्या है पूरी घटना?

यह पूरी घटना 22 जून की रात की है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी गौतम बरुआ ने रात करीब 12:30 बजे गुवाहाटी के कुमार भास्कर वर्मा फ्लाईओवर पर अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया।

सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में देखा गया कि फ्लाईओवर के एक हिस्से को गुब्बारों और पार्टी के अन्य सामानों से सजाया गया था। जश्न के लिए सड़क पर बाकायदा एक 'रेड कार्पेट' बिछाया गया था।

पार्टी में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी और कई कारों को सीधे फ्लाईओवर के ऊपर ही पार्क कर दिया गया था, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है।

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पुलिस की सख्त कार्रवाई

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने निजी जश्न के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस घोर दुरुपयोग की कड़ी आलोचना शुरू कर दी।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गौतम बरुआ को पकड़ लिया और आयोजन में इस्तेमाल किए गए चार वाहनों को जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पति-पत्नी सहित पार्टी में शामिल कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

दर्ज हुआ आपराधिक मामला

भारी विरोध और पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद, गौतम बरुआ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एक आधिकारिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 125, 285 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

अधिकारियों के अनुसार, ये कानूनी प्रावधान उन कृत्यों से संबंधित हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और सार्वजनिक उपद्रव का कारण बनते हैं।

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आगे की जांच और इसका प्रभाव

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर शहर में सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आम नागरिकों और प्रशासन के बीच इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा नियमों को शहर में और अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही को रोका जा सके।

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लेखक के बारे में

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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