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Guwahati Central Election Result 2026 LIVE: गुवाहाटी सेंट्रल में BJP या AAP में किसका पलड़ा भारी, आज रिजल्ट की बारी

May 04, 2026 07:59 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Guwahati Central Election Result 2026 Live : गुवाहाटी सेंट्रल विधानसभा सीट असम के कामरूप मेट्रो जिले में आती है। इस नई सीट को 2023 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद बनाया गया था। 9 अप्रैल को हुए असम विधानसभा चुनाव में गुवाहाटी सेंट्रल में 76.07 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

Guwahati Central Election Result 2026 LIVE: गुवाहाटी सेंट्रल में BJP या AAP में किसका पलड़ा भारी, आज रिजल्ट की बारी

Guwahati Central Election Result 2026 Live : गुवाहाटी सेंट्रल विधानसभा सीट (Guwahati Central Seat) असम के कामरूप मेट्रो जिले में आती है। इस नई सीट को 2023 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद बनाया गया था। यह सीट गुवाहाटी शहर के वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र को कवर करती है। गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सीट उन शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों से बनी है जो पहले गुवाहाटी ईस्ट, गुवाहाटी वेस्ट और दिसपुर क्षेत्रों में बंटे हुए थे। एक नए बने शहरी निर्वाचन क्षेत्र के रूप में गुवाहाटी सेंट्रल का 2021 का कोई सीधा चुनावी परिणाम उपलब्ध नहीं है। इस सीट पर BJP के उम्मीदवार विजय कुमार गुप्ता, AAP की अनुरूपा डेकराजा, AIFB के बिपुल देबनाथ, AITC के अविजीत मजूमदार, ASMJTYP और कुंकी चौधरी के मुकाबला देखा गया। 9 अप्रैल को हुए असम विधानसभा चुनाव में गुवाहाटी सेंट्रल में 76.07 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यहां पढ़ें पल-पल की LIVE अपडेट

7:50 AM Guwahati Central Election Result 2026 Live : गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सीट उन शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों से बनी है जो पहले गुवाहाटी ईस्ट, गुवाहाटी वेस्ट और दिसपुर क्षेत्रों में बंटे हुए थे।

7:15 AM Guwahati Central Election Result 2026 Live : गुवाहाटी सेंट्रल असम की राजनीति का केंद्र है। यहां के मतदाता काफी जागरूक हैं, और यहां की जीत-हार पूरे असम की राजनीति की दिशा तय करती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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