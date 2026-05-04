Guwahati Central Election Result 2026 LIVE: गुवाहाटी सेंट्रल में BJP या AAP में किसका पलड़ा भारी, आज रिजल्ट की बारी
Guwahati Central Election Result 2026 Live : गुवाहाटी सेंट्रल विधानसभा सीट असम के कामरूप मेट्रो जिले में आती है। इस नई सीट को 2023 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद बनाया गया था। 9 अप्रैल को हुए असम विधानसभा चुनाव में गुवाहाटी सेंट्रल में 76.07 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
Guwahati Central Election Result 2026 Live : गुवाहाटी सेंट्रल विधानसभा सीट (Guwahati Central Seat) असम के कामरूप मेट्रो जिले में आती है। इस नई सीट को 2023 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद बनाया गया था। यह सीट गुवाहाटी शहर के वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र को कवर करती है। गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सीट उन शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों से बनी है जो पहले गुवाहाटी ईस्ट, गुवाहाटी वेस्ट और दिसपुर क्षेत्रों में बंटे हुए थे। एक नए बने शहरी निर्वाचन क्षेत्र के रूप में गुवाहाटी सेंट्रल का 2021 का कोई सीधा चुनावी परिणाम उपलब्ध नहीं है। इस सीट पर BJP के उम्मीदवार विजय कुमार गुप्ता, AAP की अनुरूपा डेकराजा, AIFB के बिपुल देबनाथ, AITC के अविजीत मजूमदार, ASMJTYP और कुंकी चौधरी के मुकाबला देखा गया। 9 अप्रैल को हुए असम विधानसभा चुनाव में गुवाहाटी सेंट्रल में 76.07 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यहां पढ़ें पल-पल की LIVE अपडेट
7:50 AM Guwahati Central Election Result 2026 Live : गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सीट उन शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों से बनी है जो पहले गुवाहाटी ईस्ट, गुवाहाटी वेस्ट और दिसपुर क्षेत्रों में बंटे हुए थे।
7:15 AM Guwahati Central Election Result 2026 Live : गुवाहाटी सेंट्रल असम की राजनीति का केंद्र है। यहां के मतदाता काफी जागरूक हैं, और यहां की जीत-हार पूरे असम की राजनीति की दिशा तय करती है।