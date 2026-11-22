सड़क किनारे बने नाले में चार दिन फंसा रहा युवक, हल्की आवाज पर राहगीरों ने बचाया
असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में एक व्यक्ति चार दिनों तक एक व्यस्त सड़क किनारे बने नाले में पड़ा रहा। फुटपाथ पर चल रहे लोगों ने जब मदद के लिए आती आवाज सुनी, तो फिर रेस्क्यू करके उसे वहां से बाहर निकाला।
Assam news update: पूर्वोत्तर के राज्य असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से एक हैरान करने वाला, लेकिन सुखद मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यस्त सड़क के नीचे बने नाले में से व्यक्ति को निकाला गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि वह काफी दिनों से यहां पड़ा हुआ थी। सड़क किनारे से गुजर रहे राहगीरों ने जब नीचे से आती हल्की आवाज को सुना, तो उन्होंने व्यक्ति को बाहर निकाल लिया।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की इमारत के सामने बने नाले में हुआ था। यह इलाका काफी व्यस्त रहता है, ऐसे में यहां पर वाहनों के गुजरने की आवाजों की वजह से काफी शोर रहता है। यहीं पर फुटपाथ पर गुजर रहे लोगों को नाले में से किसी के मदद मांगने की हल्की आवाज सुनाई दी। जब एक व्यक्ति ने झांक कर देखा, तो एक युवक बेहद ही दयनीय स्थिति में वहाँ डला हुआ था।
राहगीरों ने की नाले में फंसे व्यक्ति की मदद, बच गई जान
इसके बाद राहगीर ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। नाले के ऊपर हो रहे इस रेस्क्यू को देखने के लिए आसपास भीड़ लग गई। लोगों के बीच में यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर इतने व्यस्त इलाके में कोई व्यक्त कैसे इतने लंबे समय तक नाले में डला हुआ रह सकता है। बड़ी भीड़ के बीच मौके पर मौजूद लोगों ने व्यक्ति की जान बचाने के लिए तुरंत ही रेस्क्यू की व्यवस्था की। कुछ ही देर बाद थोड़ी मशक्कत के साथ उसे बाहर निकाल लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि व्यक्ति की हालत को देखकर बताया जा सकता था कि वह काफी दिनों से इस नाले में फंसा हुआ था। नाले से बाहर निकालने के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। अब उसकी पहचान और तलाश की जा रही है।
पुलिस ने शुरू की जांच- मामला चर्चा में आने के बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि एक युवक के काफी दिनों से नाले में फंसे होने की जानकारी सामने आई थी। फिलहाल उसकी पहचान और फंसने के पीछे की वजह की जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि, सुखद बात यह है कि स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए उसकी जान बचा ली। हालांकि, सवाल बना हुआ है कि इतनी व्यस्त जगह पर एक व्यक्ति इतने लंबे वक्त तक आखिर एक नाले में कैसे बना रहा।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें