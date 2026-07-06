शादी के 3 महीने बाद गर्लफ्रेंड के कमरे पर पत्नी को मारी गोली, फिर प्रेमिका संग गया नेपाल; लौटा तो...
शादी के सिर्फ तीन महीने बाद पत्नी को प्रेमिका के किराए के कमरे पर ले जाकर गोली मार दी। फिर प्रेमिका के साथ नेपाल भाग गया। एक महीने बाद जब दोनों लौटे, तो पुलिस ने दोनों को दबोच लिया, तब इस मामले का खुलासा हुआ...
एक तरफ पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या का मामला पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है। इसी बीच हरियाणा से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल, गुरुग्राम के मानेसर इलाके में एक और बेहद क्रूर और शर्मनाक हत्याकांड सामने आया है। पुलिस के अनुसार, शादी के महज तीन महीने बाद 25 वर्षीय युवक ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में उसकी 38 वर्षीय प्रेमिका का भी पूरा हाथ था। दोनों ने मिलकर तीन साल पुराने अवैध संबंध को बचाने के लिए पत्नी की हत्या की कर दी और नेपाल भाग गए।
फरवरी में हुई थी शादी
पुलिस के अनुसार, मामला 22 मई का है, जब पीड़िता की मां ने मानेसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी 21 मई से लापता है। बेटी ने फरवरी महीने में मानेसर निवासी अंकित के साथ शादी की थी। परिवार ने ससुराल वालों से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को मानेसर के एक किराए के कमरे से युवती का शव बरामद हुआ। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि युवती की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद मामले में हत्या का धारा जोड़कर जांच तेज कर दी गई।
दोनों आरोपी गिरफ्तार
इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति अंकित (25) और उसकी प्रेमिका रजनी देवी (38) को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अंकित मानेसर में तंबाकू की दुकान चलाता था, जबकि रजनी उसी क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। रजनी झज्जर जिले की रहने वाली है। पुलिसिया पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अंकित और रजनी पिछले तीन साल से प्रेम संबंध में थे। हत्या की पूरी साजिश रजनी के किराए के कमरे में बनाई गई थी। घटना वाले दिन अंकित अपनी पत्नी को उस कमरे पर ले गया, जहां दोनों ने मिलकर उसे गोली मार दी। पुलिस के अनुसार, हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल घटना से करीब दो महीने पहले उत्तर प्रदेश से खरीदा गया था। पुलिस का मानना है कि हथियार विशेष रूप से इस हत्या को अंजाम देने के लिए खरीदा गया था।
हरिद्वार के रास्ते भाग गए नेपाल
पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद दोनों आरोपी हरिद्वार होते हुए नेपाल भाग गए। करीब एक महीने फरार रहने के बाद 30 जून के आसपास जब वे भारत लौटे, तो क्राइम ब्रांच की टीम ने मानेसर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने और मामले से जुड़े अन्य सबूत जुटाने में जुटी हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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