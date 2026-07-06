शादी के 3 महीने बाद गर्लफ्रेंड के कमरे पर पत्नी को मारी गोली, फिर प्रेमिका संग गया नेपाल; लौटा तो...

शादी के सिर्फ तीन महीने बाद पत्नी को प्रेमिका के किराए के कमरे पर ले जाकर गोली मार दी। फिर प्रेमिका के साथ नेपाल भाग गया। एक महीने बाद जब दोनों लौटे, तो पुलिस ने दोनों को दबोच लिया, तब इस मामले का खुलासा हुआ...

एक तरफ पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या का मामला पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है। इसी बीच हरियाणा से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल, गुरुग्राम के मानेसर इलाके में एक और बेहद क्रूर और शर्मनाक हत्याकांड सामने आया है। पुलिस के अनुसार, शादी के महज तीन महीने बाद 25 वर्षीय युवक ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में उसकी 38 वर्षीय प्रेमिका का भी पूरा हाथ था। दोनों ने मिलकर तीन साल पुराने अवैध संबंध को बचाने के लिए पत्नी की हत्या की कर दी और नेपाल भाग गए।

फरवरी में हुई थी शादी पुलिस के अनुसार, मामला 22 मई का है, जब पीड़िता की मां ने मानेसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी 21 मई से लापता है। बेटी ने फरवरी महीने में मानेसर निवासी अंकित के साथ शादी की थी। परिवार ने ससुराल वालों से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को मानेसर के एक किराए के कमरे से युवती का शव बरामद हुआ। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि युवती की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद मामले में हत्या का धारा जोड़कर जांच तेज कर दी गई।

दोनों आरोपी गिरफ्तार इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति अंकित (25) और उसकी प्रेमिका रजनी देवी (38) को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अंकित मानेसर में तंबाकू की दुकान चलाता था, जबकि रजनी उसी क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। रजनी झज्जर जिले की रहने वाली है। पुलिसिया पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अंकित और रजनी पिछले तीन साल से प्रेम संबंध में थे। हत्या की पूरी साजिश रजनी के किराए के कमरे में बनाई गई थी। घटना वाले दिन अंकित अपनी पत्नी को उस कमरे पर ले गया, जहां दोनों ने मिलकर उसे गोली मार दी। पुलिस के अनुसार, हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल घटना से करीब दो महीने पहले उत्तर प्रदेश से खरीदा गया था। पुलिस का मानना है कि हथियार विशेष रूप से इस हत्या को अंजाम देने के लिए खरीदा गया था।