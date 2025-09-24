PM मोदी के खिलाफ सैनिकों को भड़का रहा था भारत का दुश्मन, 11 करोड़ का किया था ऐलान

पन्नू ने 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम के दौरान ईनाम की घोषणा की थी। वॉशिंगटन से एक वीडियो संबोधन में पन्नू ने उन 'सिख सैनिकों' को 11 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी, जो मोदी को दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकेंगे।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज फहराने से रोकने के लिए इनाम की पेशकश करने और 'भारत के खिलाफ सिखों में असंतोष फैलाने' का आरोप शामिल है।

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में पन्नू ने एक नए खालिस्तान के मानचित्र का अनावरण किया और कहा कि पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश खालिस्तान में शामिल होंगे। पन्नू ने दावा किया था कि सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए एक 'शहीद जत्था' बनाया है।

प्राथमिकी में कहा गया है, 'ऐसा करके वह भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता व सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने तथा सिखों में भारत के प्रति असंतोष फैलाने वाली गतिविधियों में संलिप्त रहा है।'

‘एक्स’ पर एसएफजे के चैनल से प्राप्त 'विश्वसनीय जानकारी' और वीडियो का हवाला देते हुए प्राथमिकी में कहा गया है कि पन्नू ने 15 अगस्त को लाल किले पर मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने के लिए इनाम की घोषणा की थी।