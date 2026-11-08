गुरुद्वारा और मस्जिद भी तो हैं, फिर मंदिरों को ही पैसे क्यों? कांग्रेस नेता ने उठाया सवाल
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में गुरुद्वारा भी हैं और मस्जिद भी। फिर फंड केवल मंदिरों को ही क्यों दिया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में गुरुद्वारा भी हैं और मस्जिद भी। फिर फंड केवल मंदिरों को ही क्यों दिया जा रहा है। अधीर रंजन ने कहा कि अगर पैसे बांटने हैं तो सभी को समान रूप से बांटे जाने चाहिए। इसके बंटवारे में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें सभी धर्मों का ख्याल रखा जाना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि हमारा देश किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं है।
धर्म के आधार पर नफरत ना हो
कांग्रेस नेता ने कहा कि आज काली पूजा है, दीपावली है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि देश में धर्म के आधार पर नफरत न पनपने दें। उन्होंने कहा कि सरकार को भी सभी को एक साथ लेकर चलने की मंशा रखनी चाहिए। अधीर रंजन ने अपने बयान में कहा कि हमारी सरकार की जो भी कमाई होती है वह किसी एक धर्म के व्यक्ति के टैक्स से थोड़ी आती है। सरकार की कमाई में सभी धर्मों के लोगों का टैक्स आता है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने का मतलब यह थोड़े है कि आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जहां चाहे वहां इस्तेमाल किया जाए।
देश में सिर्फ एक मजहब नहीं
अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि हमारा देश सिर्फ एक मजहब का देश नहीं है। उन्होंने कहा कि मजहब की दीवारों तो तोड़कर नफरत का माहौल बनाने का खेल नहीं चलेगा। बंगाल में सिर्फ मंदिर ही क्यूं? यहां पर विभिन्न धर्मों के ठिकाने भी तो हैं। चौधरी ने कहा कि अभी तो ऐसा लगता है कि बंगाल की सरकार सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। यह ठीक नहीं है। सरकार को सबको साथ लेकर चलना चाहिए।
अधीर रंजन चौधरी भाजपा के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी टीएमसी को लेकर उनके मन में रंज है। यहां तक कि हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को अपना नेता बताया। इसके बावजूद अधीर रंजन टीएमसी का विरोध छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
चौधरी ने कहा कि पिछले 15 साल से तृणमूल के अत्याचारों से कांग्रेस तबाह हुई है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण ही हमारा संगठन कमजोर हुआ। ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। इसलिए, मैं ममता बनर्जी के खिलाफ अपना विरोध वापस नहीं ले रहा हूं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।