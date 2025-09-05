बंदूकें गरजनी बंद हो गईं मीलॉर्ड; 3000 बीघा जमीन एक कंपनी को देने पर HC में सरकार
आदिवासी जिले में 3 हजार बीघा जमीन निजी कंपनी को देने के मामले में असम सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि आर्थिक विकास से बंदूकें गरजनी बंद हो गई हैं। सरकार ने कहा कि इससे 5 हजार लोगों क रोजगार मिलेगा।
असम में सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को आदिवासी जिले की 3 हजार बीघा जमीन आवंटित कर दी गई। गुवाहाटी हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए ऐडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने कहा कि अगर किसी भी कारण से निवेशक चले जाते हैं तो यह पूरे असम के लिए बहुत चिंता की बात होगी। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ और उग्रवाद से निपटने के लिए आर्थिक विकास जरूरी है।
असम सरकार ने कहा दीमा हसाओ जैसे जिले आज भी उग्रवाद की चपेट में हैं। ऐसे में हम यहां की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 10 साल पहल नॉर्थ काचर का पहाड़ी इलाका हिंसा की चपेट में था। वहीं अब बंदूकें शांत हो गई हैं। इसका करण यही है कि आर्थिक विकास को गति मिली है।
सैकिया ने कहा कि आदिवासी जिले में फैक्ट्री लगने से करीब 11 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। अगर किसी भी सनकभरे कारण से निवेशक चले जाते हैं तो यह राज्य के लिए चिंताजनक होगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। वहीं जस्टिस संजय कुमार मेधी ने कहा कि आर्थिक विकास के नाम पर पर्यावरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 21 के तहत अब पर्यावरण के संतुलन को भी शामिल कर दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है? इससे पहले 12 अगस्त को हाई कोर्ट ने आदिवासी जिले की जमीन सीमेंट कंपनी को देने पर हैरानी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि आदिवासियों के अधिकारों को किसी निजी कंपनी के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता।
बुधवार को राज्य की सरकार ने तीन सदस्यो की कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी है। असम सरकार का कहना है कि 30 साल की लीज पर यह जमीन कंपनी को दी गई है और इससे एक बीघे पर सालाना 250 लाख रुपये की आय होने वाली है। सभी नियमों का पालन किया गया है और इस प्लांट में कम से कम 5 हजार लोगों को रोजगार मिलने वाला है।
असम सरकार की ओर से कहा गया, हमने ऐडवांटेज 1.0 और ऐडवांटेज 2.0 का आयोजन किया और असम में बड़ी कंपनियां आईं। अगर यह सीमेंट फैक्ट्री लग जाती है तो यह सबसे बड़ी कंपनी होगी। तभी जस्टिस मेधी ने कहा, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। सॉरी, पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो…। इसपर सैकिया ने कहा, राज्य की सरकार नियमों से कोई छेड़छाड़ नहीं होने देगी।